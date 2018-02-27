Рогозин рассказал, как остановить утечку молодых специалистов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Центры по реализации научных идей и идеологии национальной безопасности создают возможность предотвращения утечки молодых специалистов из РФ, заявил в ходе научно-практической конференции в МГУ вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сегодня условная Силиконовая долина на треть, на 40% минимум, состоит из наших воспитанников, наших людей. Эту тенденцию надо ломать. Я считаю, что то, что мы должны обсуждать (на конференции), это не только как стимулировать дальнейшее научное развитие молодого поколения, которое обсуждается в ведущих наших ВУЗах. Нам нужно обязательно перекинуть мостик от этих знаний к их реализации. Иначе мы потеряем этих людей", — сказал Рогозин.

"Поэтому центры, которые мы создаем, научные центры по реализации идей, идеологии национальной безопасности страны — это и есть возможность внедрения этих отношений", — добавил вице-премьер РФ.