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Ученый рассказал об угрозе популяции белых медведей

03:1827.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновБелый медведь. Архивное фотоБелый медведь. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости, Надежда Егорова. Белый медведь, охота на которого в России запрещена, сегодня тем не менее становится все более уязвимым видом. Отношение городских жителей к хищнику как к милому созданию зачастую приводит к тому, что животное идет в национальные поселки, где его в итоге убивают, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН и ведущий научный сотрудник национального парка "Берингия" Анатолий Кочнев.

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© РИА Новости / Вера Костамо
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Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Этот праздник призван привлечь внимание общества к проблеме сохранения вида. В этот день природоохранные и зоозащитные организации напоминают о проблеме таяния полярных льдов — основной угрозе для белого медведя. Хищник занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. С 1957 года постановлением Совета министров РСФСР в нашей стране введен запрет на добычу белых медведей.

Медведь — не Умка

Кочнев занимается изучением белых медведей с начала 1980-х годов, дольше всего он проработал на чукотском острове Врангеля — с 1989 по 1999 годы. По-чукотски остров называется Умкилир — "остров белых медведей". Этот участок суши является "родильным домом" этих зверей, говорит Кочнев.

"На побережье Чукотки медведи встречаются реже, но тем не менее вижу их каждый год. Я замечаю особенность: когда медведи собираются большой компанией, у них меняется поведение, они становятся более толерантны и друг к другу, и к людям. Медведи интересуются, близко подходят, пытаются поиграть с тобой и на вкус попробовать. Когда они поодиночке, они убегают, боятся человека. К тому же на Чукотке всегда на медведей охотились, и здесь они сторонятся людей", — рассказывает собеседник.

Семья медведей на косе мыса Блоссом, Чукотксий автономный округ, 2008 год
© Фото : Никита Овсяников
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По его словам, когда медведи в большой компании и когда у них есть обильная пища — например, трупы китов или моржей — они начинают дружественно относиться к человеку, и он становится для них таким "уродливым медведем". Звери переносят свою схему поведения по отношению к своим собратьям и на человека — они играют.

"Как-то наблюдал, как 11 медведей собирались в кучу рядом с берегом, плескались, играли, боролись, там были и самки с медвежатами — в общем, счастливые медведи. И к человеку они проявляют интерес — пытаются подойти, особенно медвежата. Но в этой ситуации все равно опасно, потому что любая игра медведя с человеком может закончиться для человека плохо", — говорит Кочнев.

Ранее в интернете были опубликованы снимки белого медведя, который "играет" с песцом. И на них видно, что зверек спустя время уже мертв. Похожая печальная история была, когда белый медведь "гладил" лаек в Канаде — их хозяин организовал аттракцион для туристов, привязывая питомцев и позволяя медведям, которые жили неподалеку, приходить и играть с ними. Однако все закончилось плохо, говорит Кочнев. Пришел новый медведь, который не привык к собакам, и убил их.

"Заигрывать с медведями нельзя ни людям, ни домашним животным. И умиляться такими вещами — плохо. За последние десятилетия люди к дикой природе начинают относиться излишне "мимимишно". И это для самих зверей оказывает медвежью услугу. Распространение такого отношения — якобы медведи не опасны, они милые и так далее, — чревато, потому что люди приезжают строить объекты на севере, работать здесь и ведут себя с медведями как с мультяшным зверьком, как с Умкой", — рассказывает специалист.

Белый медведь
© Фото : Shawn Harper
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Примерно в годы выхода этого мультфильма подобная тенденция и стала распространяться, говорит Кочнев. В тот период было сделано известное фото, где охотник на севере дает медведице с медвежонком банку сгущенки.

"Эта публикация наделала беды. Охотник жил в поселке на мысе Шмидта. Он решил прикормить медведицу с медвежонком, а потом этого зверя убили. Может, этот человек знал медведей и не боялся их, но он показал пример другим людям, которые пошли кормить зверя сгущенкой, медведица на них шикнула, они испугались и застрелили ее. Лучше бы охотник медведя не трогал — она бы жила своей жизнью", — отмечает собеседник.

Проблема национальных сел

По его словам, также в интернете расходятся видео и фото, где строители, нефтяники подкармливают медведей. Авторы снимков хвастаются этим, а медведь начинает воспринимать человека как источника пищи и идет за едой в поселки, в том числе национальные.

Белые медведи
© Фото : М.Деминов
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"А там люди абсолютно без "мимимишности", они завалят этого зверя. У чукчей, эскимосов потребительский взгляд на это. Если медведь приходит в поселок, его убивают и об этом никому не говорят. Коренные народы едят мясо медведя. В России уже 60 лет запрещена добыча медведя, но за это время на него не прекращали охотиться. Нацпарк "Берингия" ведет работу с местными жителями по этому вопросу, потому что зверь уязвимый, и отношение к нему надо менять. Если есть возможность сделать так, чтобы медведь ушел живым, надо это делать до последнего", — уверен Кочнев.

Ученый отмечает, что помимо сокращения льдов — основного места обитания и охоты белого медведя — к конфликтам с людьми приводит образ жизни в национальных поселках. Традиционно остатки добытых млекопитающих выбрасывают в помойку на берегу, добытое мясо хранят в сараях, и медведь зимой идет в поселок, привлеченный этими запахами.

"Таких случаев сотни — медведи отбирают корм у собак в поселках и самих собак утаскивают. Надо пересматривать в целом стиль жизни в поселке, чтобы пищевые отходы не лежали открыто. В 1980-х годах была максимальная численность белых медведей, но было много льда, поэтому звери на берег почти не выходили и людей не знали. Сейчас льда нет, медведь идет на берег в поисках источников пищи, а все национальные села по традиции расположены рядом с лежбищами моржей. И медведи приходят именно туда", — говорит Кочнев.

Медведица Амдерма в зоопарке Перми. Архивное фото
© Фото : Пермский зоопарк/Екатерина Мельникова
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Убить с уважением

По его словам, несмотря на работу специалистов с местным населением, за последние 20 лет максимум, что смогли сделать, — это создать в двух селах медвежьи патрули, чтобы отгонять зверей. Но в целом стиль жизни там не меняется: у местных нет денег на рефрижераторы или металлические постройки для хранения мяса.

"Кроме того, для них медведь, зашедший в поселок, — дополнительное мясо. Традиционно здесь не было способов отгона медведей из села. Те, кто помнит старые верования, говорят, что если белый медведь пришел в поселок, то он принес мясо и шкуру людям. Поэтому его надо обязательно убить, а потом чествовать и благодарить. Раньше при добыче этого зверя совершали множество обрядов: устраивали пир, приглашали все селение, с его головой проделывали ритуалы, благодарили, с почестями провожали, "кормили" голову медведя, прося его душу обрастать мясом, шкурой и возвращаться, били в бубны, устраивали пляски", — отмечает Кочнев.

Гималайская медведица. Архивное фото
© AFP 2018 / Raymond Roig
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С одной стороны, местные жители убивали медведя, а с другой — относились к зверю с абсолютным уважением. Запрет на добычу животного за эти годы серьезно изменил менталитет местного населения. Ученый отмечает, что в 2010 году была выделена квота на добычу белого медведя для российских и американских коренных жителей. Сегодня на Аляске она используется, а в России запрет на добычу зверя все еще не снят.

"На момент, когда квоту выделили, у нас почти прекратился нелегальный промысел медведя — люди боялись, что если их поймают на браконьерстве, они не получат квоту. Но до сих пор разрешение не дали, местные жители каждый год пишут заявки, но безрезультатно. Они махнули рукой и живут, как жили, в итоге нелегальный промысел возобновляется", — отмечает специалист.

Кочнев добавляет, что если добычу медведя разрешат, то урегулировать ситуацию с нелегальным промыслом получится только при серьезном контроле со стороны государства и внутри общин.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Когда на тебя несется медведь

У ученого за годы его работы с медведями было множество встреч с этим хищником, однако одна запомнилась ему особенно — она могла стать последней в его жизни. Произошло это в 2003 году на острове Колючин.

"Там жили 26 медведей, и моржей было маловато, кроме того, они выходили в неудобное для хищников место под скалами. И медведи толком не могли обеспечить себя мясом. Как-то я сидел под склоном и наблюдал за моржами. Совершенно случайно на грани сознания я уловил какой-то звук, обернулся и увидел, что сверху, метрах в 20, по склону на меня несется медведь. Глаза горят, слюна летит, чуть ли не облизывается", — рассказывает ученый.

У Кочнева с собой была только палка, и он успел сделать несколько шагов в сторону от склона.

"Медведь дернулся в мою сторону, я сделал на него выпад палкой и зашипел. Когда медведи шипят — прямо как кошки — они предупреждают, что могут укусить. Зверь приостановился и задумался, в глазах — непонимание. Он смотрит на моржей, которые неподалеку в воде, и на меня. Он чувствовал запах моржей и издали решил, что я тоже морж и меня можно хватать. Медведь немножко попятился, понюхал камень, где я сидел, и тут до него дошло — он почувствовал мой запах. Он повернулся ко мне, его глаза сфокусировались, и было видно понимание: ага, это человек", — вспоминает Кочнев.

Серый кит. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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На Чукотке зафиксировали самую позднюю встречу серых китов
После этого зверь бросился в воду, растолкал моржей и уплыл. Ученый рассказывает, что для него абсолютно ясно, что зверь охотился на моржа, а не на человека. Но для любого другого эта история будет свидетельством попытки нападения хищника на человека.

"Понять намерения зверей — это сложная история. Люди могут ходить с палкой и думать, что прогонят медведя, но для того, чтобы так себя вести, нужно глубокое понимание психологии зверя, важно хорошо понимать по его взгляду, по движению, любому повороту головы, что он задумал. Я бы людям, не имеющим соответствующих знаний и опыта, не советовал так делать (отгонять палкой), уж лучше пусть они застрелят медведя и останутся живы", — добавил собеседник.

План по сохранению медведя

Как сообщил РИА Новости представитель правительства Чукотки, сегодня в регионе действует план первоочередных мер по сохранению белого медведя, он рассчитан до 2020 года. Согласно документу, работает соответствующая комиссия, организовано взаимодействие разных структур. Ежегодно для пресечения случаев браконьерства проводится до 260 совместных с правоохранителями рейдов.

⁨Краснокнижного чукотского кулика уличили в питании рыбой
© пресс-служба Национального парка "Берингия"
Орнитологи застали чукотского кулика за поеданием рыбы
Кроме того, власти ведут профилактические работы с местным населением, чтобы предотвращать конфликты людей с белыми медведями. Идет работа по разработке сети особо охраняемых природных территорий, а в местах обитания медведя вводятся ограничения на хозяйственную деятельность.

"Экспертная оценка численности популяции — от 2 тысяч до 5 тысяч особей", — сказал собеседник, назвав главной угрозой для вида изменение климата и как следствие рост числа конфликтных ситуаций между человеком и хищником.

По его словам, также разработан ряд мер для снижения случаев выхода медведей в села. Местным жителям рекомендуется своевременно вывозить отходы, в поселках консервируют или сносят заброшенные здания, а также организуют освещение со стороны побережья. Также из числа опытных охотников создают мобильные группы по отпугиванию зверей.

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