МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вероятность падения на Землю в апреле несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец 1") составляет уже 60%, следует из уточненного прогноза одного из специализированных американских порталов по отслеживанию космического мусора.
Ожидается, что большинство частей лаборатории сгорят при падении, но ряд тугоплавких частей могут достигнуть Земли.
В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец 1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее прогнозы предсказывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.
На смену "Тяньгун-1" с космодрома "Цзюцюань" 15 сентября 2016 года была запущена научная лаборатория "Небесный дворец 2". Главными задачами "Тяньгун-2" должны стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также ряд научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стал второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина 10,4 метра, диаметр 3,35 метра, вес 8,6 тонны.