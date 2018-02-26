МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вероятность падения на Землю в апреле несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец 1") составляет уже 60%, следует из уточненного прогноза одного из специализированных американских порталов по отслеживанию космического мусора.

Согласно проведенному баллистиками анализу, вход "дворца" в атмосферу может состояться в апреле с вероятностью в 60%, в марте — 20%, в мае — 20%. Прогноз будет уточнятся по мере появления новых траекторных измерений.

Ожидается, что большинство частей лаборатории сгорят при падении, но ряд тугоплавких частей могут достигнуть Земли.

В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец 1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее прогнозы предсказывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.

Запуск "Тяньгун-1" состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 "Чанчжэн-2FT1" ("Великий поход-2F") с китайского космодрома "Цзюцюань". Таким образом, Китай стал третьей державой после России и США, построившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей "Шэньчжоу", как в грузовом, так и в пилотируемых вариантах. "Небесный дворец" за время его работы на орбите посещали китайские космонавты, в том числе две женщины.

На смену "Тяньгун-1" с космодрома "Цзюцюань" 15 сентября 2016 года была запущена научная лаборатория "Небесный дворец 2". Главными задачами "Тяньгун-2" должны стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также ряд научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стал второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина 10,4 метра, диаметр 3,35 метра, вес 8,6 тонны.