Во Владимирской области археологи нашли уникальный финский могильник

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученые из Института археологии РАН обнаружили в городе Гороховец Владимирской области финский могильник двухтысячелетней давности – это чрезвычайно ценная находка, поскольку такие погребения крайне редко встречаются на территории Северо-Восточной Руси. Ее детальное изучение поможет ученым лучше понять особенности быта и культуры финских племен, которые были предшественниками славян в Волго-Окском регионе, говорится в сообщении пресс-службы института.

"Финские могильники в древнерусских городах – большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры", – сказал директор Института археологии, академик Николай Макаров, слова которого цитируются в сообщении.

Летом 2017 года в центральной части Гороховца был найден грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры. Как отмечается, находка этих захоронений стала полной неожиданностью для археологов, поскольку на территории городов Северо-Восточной Руси финские могильники практически не известны, и потому подобные памятники представляют собой важное научное значение для археологии и истории региона.

Ученые исследовали три погребения. Погребенные лежали на спине, головой на запад, в одном случае – на восток. В могилах найдены детали костюмов и предметы – топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла. В одном из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоновидная подвеска, сюлгама (застежка-фибула), ременная пряжка, коромысловидная привеска.

Похожие находки были обнаружены в грунтовых погребениях Андреевского кургана на территории Мордовии в 1950-х годах. Особенности погребального обряда и выявленные материалы позволяют отнести могильник к кругу писеральско-андреевских древностей и предварительно датировать его I – II веками нашей эры. Вновь открытый могильник может иметь ключевое значение для изучения процессов этногенеза финских племен в начале I тысячелетия на территории Волго-Окского междуречья, отмечает пресс-служба института.

Раскопки на территории Гороховца ведутся с 2015 года при поддержке Министерства культуры РФ. За последние три года ученым удалось, в частности, найти подтверждения, что город возник в середине XII века.

Точная дата появления Гороховца неизвестна, поскольку впервые в документах – в Лаврентьевской летописи – он упоминается только в связи с его разорением в 1239 году во время нашествия Батыя, а в следующий раз упоминания о нем в документах появляются только через 300 лет, в 1539 году, в связи с набегами казанских татар. Разгром города войсками Батыя в 1239 году сильно сократил масштабы поселения. Согласно результатам раскопок, к началу XIV века посад значительно сокращается и основная жизнь фиксируется только в границах укрепленного городища.