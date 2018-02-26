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Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе

00:5526.02.2018
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© Flickr / European Space AgencyУчастник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Архивное фотоУчастник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Архивное фото
© Flickr / European Space Agency

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет, заявил британский астронавт Тип Пик.

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса
По его мнению, важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли. В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.

Пик также выразил уверенность, что международный проект по созданию обитаемой окололунной станции (Deep Space Gateway) станет ключевым в вопросе дальнейшего исследования космического пространства.

"Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что это (высадка людей на Марсе — Прим.ред.) произойдет в конце 2030-х годов", — сказал астронавт, слова которого приводит The Independent.

Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток.

Лучшие космические фото года
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu PoyalОрбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона — одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.Туманность Ориона
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона — одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.Снимок планеты Сатурн, сделанный зондом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr / NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesВ этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.Южный полюс Юпитера, покрытый ураганами
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles
В этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.
© NASA / JPL/University of ArizonaВ середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии Красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода — сухим льдом.Снежные дюны на Марсе
© NASA / JPL/University of Arizona
В середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии Красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода — сухим льдом.
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности — первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в одно и то же время во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный "портрет" туманности.Крабовидная туманность
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)
Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности — первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в одно и то же время во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный "портрет" туманности.
© NASA/JHUAPL/SwRIВ сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с названиями различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса" - так назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.Цветная карта Плутона, подготовленная в НАСА
© NASA/JHUAPL/SwRI
В сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с названиями различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса" - так назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.
© NASA / Jack FischerВ августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос. 17 августа 2017
© NASA / Jack Fischer
В августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНаучная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.Кольца Сатурна, покрытые его тенью
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.Изображение Титана, спутника Сатурна, сделанное космическим аппаратом НАСА Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.Так художник представил себе черные дыры в трех миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе сфотографировал на спутнике Сатурна облака, движущиеся в разном направлении. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.Живописные облака на Сатурне
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в августе сфотографировал на спутнике Сатурна облака, движущиеся в разном направлении. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
© ESOШирокоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей Кошачья Лапа (NGC 6334, вверху справа) и Лобстер (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования: в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.Снимок туманностей Кошачья Лапа и Лобстер, сделанный на широкоугольном телескопе, входящем в комплекс VLT
© ESO
Широкоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей Кошачья Лапа (NGC 6334, вверху справа) и Лобстер (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования: в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAСнимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.Карликовая планета Церера, снятая космическим аппаратом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Снимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.
© NOAA/NASAМетеозонд GOES-16, выведенный на земную орбиту в конце ноября 2016 года, передал в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.Одна из первых фотографий, полученных зондом GOES-16
© NOAA/NASA
Метеозонд GOES-16, выведенный на земную орбиту в конце ноября 2016 года, передал в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtУченые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность Тухлое Яйцо (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.Снимок планетарной туманности Тухлое Яйцо, полученный телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность Тухлое Яйцо (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán DoranАвтоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его "габариты" — примерно 3250 на 3000 километров.Ураган, снятый на поверхности Юпитера зондом Juno в конце октября этого года
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán Doran
Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его "габариты" — примерно 3250 на 3000 километров.
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to southЕвропейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.Снимок поверхности Марса, сделанный при помощи зонда Mars Express
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to south
Европейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", — написал он в комментарии к фото.Каролинские острова, снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", — написал он в комментарии к фото.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.Фотография рождения звезды в созвездии Ориона
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.
Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
© NASA / Joel KowskyМеждународная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно девять километров в секунду.Транзит Международной космической станции по диску Луны. 2 декабря 2017
© NASA / Joel Kowsky
Международная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно девять километров в секунду.
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorАстрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона — количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".Так художник представил себе суперпрожорливую черную дыру в созвездии Девы
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
Астрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона — количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.Солнечная вспышка и выброс корональной массы. 14 июля 2017
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
В этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.Стыковка Союза к МКС. 31 июля 2017
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán DoranБлагодаря камере JunoCam и зонду Juno, в августе удалось получить детальные снимки одного из южных регионов Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе — Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте почти 16,5 километра от верхних облаков планеты.Планета Юпитер
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran
Благодаря камере JunoCam и зонду Juno, в августе удалось получить детальные снимки одного из южных регионов Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе — Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте почти 16,5 километра от верхних облаков планеты.
© ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она "растеклась" по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".Галактика NGC 5949 в созвездии Дракона, нарушающая законы распределения темной материи
© ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она "растеклась" по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteНа коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", — северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640 тысяч километров от планеты.Фотография Сатурна, полученная Кассини на новой орбите
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
На коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", — северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640 тысяч километров от планеты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок необычного геологического образования Ришат. Диаметр "Глаза Сахары" составляет около 50 километров. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. Согласно одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", — отметил Рязанский.Снимок знаменитой структуры Ришат (Глаз Сахары), снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок необычного геологического образования Ришат. Диаметр "Глаза Сахары" составляет около 50 километров. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. Согласно одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", — отметил Рязанский.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregorОбсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "Глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина — около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.Звезда Фомальгаут, окруженная огненным кольцом из газа и пыли
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
Обсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "Глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина — около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua StevensУченые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.Ночная карта полушария Земли
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens
Ученые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.
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РИА Наука
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Солж Ницин
Британские астронавты - почти как британские учёные, мем.....
01:08
26.02.2018
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mistermosca
Судя по такому заявлению-это британский ученый, но никак не астронавт
01:37
26.02.2018
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