Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе

Участник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Архивное фото

Участник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Архивное фото

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет, заявил британский астронавт Тип Пик.

По его мнению, важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли. В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.

Пик также выразил уверенность, что международный проект по созданию обитаемой окололунной станции (Deep Space Gateway) станет ключевым в вопросе дальнейшего исследования космического пространства.

"Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что это (высадка людей на Марсе — Прим.ред.) произойдет в конце 2030-х годов", — сказал астронавт, слова которого приводит The Independent.

Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток.