Человек одинокий: почему на Земле не возникнет новый вид людей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В поисках ископаемых останков древних людей и их предшественников археологи исследуют все новые территории. Находки следуют одна за другой: "хоббиты" с острова Флорес, орудия труда в Индии, кости сапиенсов за пределами Африки… Ждать ли нам открытия новых видов и почему к настоящему времени все они, кроме человека разумного, вымерли, РИА Новости рассказал российский антрополог Станислав Дробышевский, автор бестселлера об эволюции человека "Достающее звено", лауреат премии "За верность науке" 2017 года, учрежденной Минобрнауки России.

— Станислав Владимирович, судя по вашей книге, об эволюции человека уже почти все известно. Неужели совсем не осталось тайн?

— В общих чертах родословная человека действительно хорошо прослежена, ускользают только некоторые детали. Например, на Индонезийском острове Сулавеси нашли орудия труда, изготовленные раньше, чем там впервые побывал человек разумный. Кто там жил? Возможно, наши предки или денисовцы (кости этого вида людей обнаружены в пещере на Алтае. — Прим. ред.), а может быть, какие-то экзотические популяции, которые возникают на изолированных территориях, вроде "хоббита" — человека флоресского с острова Флорес. Пока не нашли части скелета, интрига сохраняется.

О нескольких этапах у нас слишком мало информации, чтобы восстановить эволюцию наших предков полностью. Несколько туманен период с 10 до семи миллионов лет назад, когда возникло прямохождение. Находок, относящихся к этому времени, мало. А ведь тогда происходили важные события — наши предки слезали с деревьев, покидали лес и переселялись в саванну.

О периоде с трех до двух миллионов лет назад, когда от австралопитеков отделился род людей, тоже мало данных. Статьи с описанием двух скелетов тех людей еще ждут своей публикации. И самое интересная эпоха, когда человек собственно стал разумным, где-то между 200 и 50 тысячами лет назад, пока еще недостаточно изучена. Хотелось бы располагать большим количеством черепов, сохранившихся с того времени.

Все ключевые этапы эволюции человека проследили по находкам в Африке, хотя зона исследования охватывает далеко не весь материк. Основные раскопки велись в Кении, Танзании, Эфиопии, ЮАР. В последнее время археологи осваивают Малави, Чад. Западная и Центральная Африка — практически белые пятна, хотя отложения нужных периодов там есть. Но чтобы найти древние останки наших предшественников, нужно время и упорство. Антрополог Луис Лики работал в Олдувайском ущелье в Кении более тридцати лет, прежде чем обнаружил человека умелого. В России проводили сотни экспедиций в поисках древних людей, а находки крайне редки.

© Фото : Ученые против мифов Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова © Фото : Ученые против мифов Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

— В этот ключевой период, когда возник человек разумный, сколько на Земле жило разных видов людей?

— Давайте считать. Триста-двести тысяч лет назад в Евразии обитали предки неандертальцев, предки сапиенсов — в Африке, "хоббиты" жили на острове Флорес, неизвестные группу людей — на Сулавеси и Филиппинах в пещере Кальяо, в Азии — денисовцы, долину Нормада в Индии населяли какие-то пигмеи, от которых нашли лишь одну маленькую ключицу, на территории ЮАР буквально несколько лет назад выявили новый вид — Homo naledi. Это очень примитивные по строению люди, поэтому антропологи полагали, что они жили 2-1,5 миллиона лет назад. Только в 2015 году извлекли их полные скелеты. Датировка показала: возраст — 300 тысяч лет. Получается, что какие-то похожие на австралопитеков существа жили рядом с почти уже современными людьми, причем на одной территории. Наверняка они конкурировали, и хомо наледи в результате исчезли. А около 30 или даже раньше — 50 тысяч лет назад — случился некий кризис, и многие виды людей перестали существовать.

— Есть версия, что все дело в изменении климата.

— Климат менялся и прежде, но виды людей не вымирали. Отчасти концепция катастрофы могла бы объяснить столь сильный перелом. Согласно этой теории, примерно 73 тысячи лет назад взорвался вулкан Тоба на Суматре и погубил всех, кто обитал в южной части Евразии. Пепел покрыл огромные пространства, в Индии его толщина достигала шести метров. Из-за загрязнения атмосферы продуктами выброса резко похолодало. Извержение пережили только "хоббиты", потому что они были восточнее, неандертальцы в Европе и часть денисовцев, обитавших в Сибири. Африканских сапиенсов извержение не сильно затронуло, поэтому они позже заселили Евразию.

Согласно одной из экзотических версий, современные люди принесли с собой из Африки тропические болезни, в итоге сгубившие денисовцев и неандертальцев.

Еще одна гипотеза гласит, что сапиенсы, создав орудия труда и охотничьи устройства, например копьеметалку, способную поражать добычу на дистанции до 30 метров, смогли лучше питаться и одолели конкурентов интеллектом и культурой, а не биологическими преимуществами вида.

— Да, но шимпанзе не изобрели копьеметалку, а живут по сей день.

— Вопрос не в выживании — в успешности расселения. Почему современные люди примерно 40 тысяч лет назад начали активно путешествовать из Африки на дальние расстояния? Их останки находят в Америке, Австралии, повсюду в Евразии, включая Таймыр. Версии о катастрофах, погубивших конкурентов, как правило, не убеждают. Обычно все несколько прозаичнее: кто-то умнее, успешнее, рожает больше детей.

По одной из гипотез, у неандертальцев был повышенный уровень мужских половых гормонов, о чем антропологи, изучавшие скелеты, подозревали давно. Теперь генетики подтвердили эту догадку. Действительно, неандертальские женщины с трудом вынашивали детей, рожали, выкармливали. Пока этот вид обитал в Европе один без конкурентов, находясь на вершине экологической пирамиды, ему не нужно было много детей. Популяция неандертальцев оставалась стабильной сотню тысяч лет. Когда же пришли сапиенсы, рожавшие много детей, они вытеснили сородичей просто своей численностью.

Концепций вымирания наших конкурентов множество, но я думаю, что это был сложный процесс, который не объяснить одной причиной.

— Не может ли быть так, что на Земле все же сохранились еще какие-то виды людей, не только сапиенсы?

— Боюсь, шансов никаких. Для выживания популяции нужна какая-то численность. А мы уже исследовали практически всех представителей рода, обитающих в самых труднодоступных частях мира. Даже все крупные редкие животные наперечет. Энтузиасты надеются найти "снежного человека", и я поддерживаю с ними контакт. Если найдут, я первым об этом узнаю.

— Может быть, где-то на планете сейчас формируется новый вид людей?

— Это тоже нереально. На планете нет барьеров для перемещения человека, даже самые дикие племена на Андаманских островах или в Амазонии хотя бы косвенно контактируют с цивилизацией. Ничто не препятствует генетическому и культурному смешению народов. Чтобы возник новый вид, нужна большая территория и численность, а таких условий нет ни для одной из групп людей на планете. К тому же если бы они были, то новый вид зарождался бы постепенно, эволюционно, это заняло бы две-три сотни тысячи лет минимум.

Новый вид быстро может возникнуть, только если резко изменить условия его существования. Это произойдет либо в результате катастрофы, либо космической экспансии, когда небольшие изолированные популяции приобретут новые признаки. Я предпочитаю второй вариант. И когда это случится, антропологи гордо назовут сапиенса "ароморфозом" (строение организма, которое приводит к эволюционному изменению. — Прим. ред.) и будут рассуждать о том, что разум стал большим достижением на определенном этапе развития человека.