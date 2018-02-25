Названы лекарства, приводящие к сердечному приступу и инсульту

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Тайванские ученые выявили опасность пяти распространенных по всему миру обезболивающих, результаты научной работы опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology.
Сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245 и у одного из 214, употреблявших диклофенак и напроксен соответственно.
Самой "безопасной" оказалась мефенамовая кислота: инсульт или сердечный приступ случился у одного из 394 человек.
Ранее стало известно о возможном возникновении бесплодия у мужчин из-за употребления ибупрофена.