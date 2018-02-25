Названы лекарства, приводящие к сердечному приступу и инсульту

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Тайванские ученые выявили опасность пяти распространенных по всему миру обезболивающих, результаты научной работы опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology.

Специалисты выяснили, что ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, случался сердечный приступ или инсульт за четыре недели. В свою очередь, целекоксиб оказался еще опаснее и привел к такому же исходу одного из 105 человек.

Сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245 и у одного из 214, употреблявших диклофенак и напроксен соответственно.

Самой "безопасной" оказалась мефенамовая кислота: инсульт или сердечный приступ случился у одного из 394 человек.

Ранее стало известно о возможном возникновении бесплодия у мужчин из-за употребления ибупрофена.