К югу от Каира нашли некрополь с сокровищами эпохи Древнего Египта

Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта. Архивное фото

Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта. Архивное фото

КАИР, 24 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц в которых помещены порядка сорока саркофагов, обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира, говорится в заявлении министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.

По его словам, в некрополе помещены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе, драгоценности и погребальные статуэтки.

Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет.