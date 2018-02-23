В ДВФУ создадут технологию быстрого возведения ледовых островов для бурения

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев — РИА Новости. Молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают новую технологию строительства ледовых островов, которые станут фундаментом для размещения бурового оборудования при разведке месторождений в Арктике, сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время ледовые острова — зачастую единственный способ провести разведочное бурение в мелководных районах Арктики, куда из-за суровой ледовой обстановки невозможно доставить обычную платформу. Известны способы возведения островов способами заливки и напыления воды, но их главная проблема — долгое строительство. Методом напыления за сутки можно вырастить лишь 10 сантиметров льда.

"Мы предлагаем строить острова из ледовых блоков, которые выпиливаются в другом месте. Это во много раз быстрее, а значит — экономически эффективнее", — отметил магистрант программы Offshore and Coastal Engineering Инженерной школы ДВФУ Виктор Шыряев.

Студенты и аспиранты Инженерной школы ДВФУ вырастили в бухте Новик острова Русский ледовый остров размерами 3,2 метра на 3,2 метра. Сначала исследователи подготовили поверхность льда, выпилили блоки и транспортировали их к месту будущего острова. За несколько дней ледовые кубы смерзлись со льдом акватории, после чего остров пропилили по контуру и опустили на морское дно. Основание острова возвышалось над поверхностью воды и стало базой для еще одного слоя ледяных блоков.

Такую технологию можно масштабировать: строить на Арктическом шельфе острова шириной до 200 метров и размещать на них оборудование для разведки новых месторождений нефти и газа. При этом ледовый остров полностью экологичен — по окончании работ он просто растает, не нанеся никакого вреда окружающей среде.