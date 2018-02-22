С МКС будут наблюдать за миграцией птиц

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл), 22 фев — РИА Новости. Уникальный российско-европейский научный эксперимент "Икарус" позволит отслеживать с МКС направления и время перелетов мигрирующих стай птиц в планетарном масштабе, и при необходимости корректировать полеты самолетов, сообщил космонавт Олег Артемьев.

"У нас планируется 58 научных экспериментов. Все они важные, все выполним. Мне нравится российско-европейская программа "Икарус" по наблюдению из космоса за миграцией птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое мы установим на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос", — рассказал Артемьев.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

"В результате будет составлена карта, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов, и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай", — уточнил космонавт.

Артемьев также более подробно рассказал об эксперименте "Сепарация".

"В основе этой программы — система регенерации воды из урины. Сначала это будет просто эксперимент, потом установка станет штатным оборудованием станции. Это очень важно, чтобы мы смогли воспроизводить воду из наших отходов", — отметил космонавт.

Отвечая на вопрос, планирует ли экипаж вести космический блог, Артемьев сказал: "Будет зависеть от наличия времени. Роскосмос скажет, что нужно — будем вести. Хороший блог — это большая работа", — заключил космонавт.