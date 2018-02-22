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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: первые картины мира нарисовали неандертальцы

22:0022.02.2018
(обновлено: 22:13 22.02.2018)
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© Фото : P. SauraРисунки неандертальцев из пещеры Ла-Пасьега в ИспанииРисунки неандертальцев из пещеры Ла-Пасьега в Испании
© Фото : P. Saura

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Повторная датировка самых древних образцов наскальной живописи из Испании показала, что они были нарисованы не кроманьонцами, а неандертальцами примерно 65 тысяч лет назад.Это в очередной раз опровергает миф о "неотесанности" первых аборигенов Европы, говорится в статьях, опубликованных в журналах Science и Science Advances.

Пещера Порк-Эпик в Эфиопии
© Фото : A. Herrero / PLoS One 2016
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"Многие из моих коллег были просто поражены этими открытиями. Многие антропологи раньше считали наскальную живопись одной из тех вещей, которые разделяют современных людей и неандертальцев. Это открытие заметно сокращает разрыв между нами и нашими древними кузенами, но не ликвидирует его", — прокомментировал открытие Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin), известный антрополог из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

О чем мечтали неандертальцы

Наскальная живопись и другие проявления изобразительного искусства древних людей – "палеолитические венеры" и прочие статуэтки – раньше считались исключительной чертой наших предков, проникших на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад. Впоследствии ученые начали предполагать, что и неандертальцы умели рисовать, а самые древние рисунки предков людей – изображения свиней-бабирусс и других животных – были открыты не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

На самом деле, как сегодня считают палеонтологи и антропологи, изобразительное искусство зародилось гораздо раньше, как минимум 100 тысяч лет назад, еще до исхода человека из Африки, просто рисунки тех времен не дожили до нас из-за экваториального климата и их почтенного возраста. К примеру, в 2011 году ученые нашли предположительную "палитру" – раковину моллюска, покрытую краской — и рабочие инструменты древних художников возрастом в 100-150 тысяч лет, проводя раскопки в пещере Бломбос в ЮАР.

© J. ZilhãoРакушки, игравшие роль палитр для неандертальских художников из пещеры Авионес
© J. Zilhão
Ракушки, игравшие роль палитр для неандертальских художников из пещеры Авионес

Алистер Пайк из Бристольского университета (Великобритания) и его коллеги нашли первые однозначные доказательства того, что неандертальцы действительно обладали не менее продвинутым интеллектом, чем кроманьонцы, и умели рисовать, изучая живопись и артефакты, найденные в пещерах Ла Пасьега, Мальтравьесо и Ардалес на северо-востоке, западе и юге Испании.

Проблема, как объясняет британский археолог, заключается в том, что возраст наскальной живописи невозможно вычислить напрямую. Древние художники использовали минеральные краски, не содержащие в себе органики и углерода, по которому обычно оценивают древность тех или иных артефактов, из-за чего их датировка обычно проводилась косвенным образом, по возрасту отложений на дне пещере или особенностям в структуре орудий труда, найденных рядом с рисунками.

Череп глухого неандертальца, найденный в пещере Шанидар на севере Ирака
© Фото : Erik Trinkaus
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Шесть лет назад Пайк и его коллеги нашли способ обойти это непреодолимое препятствие. Они заметили, что на поверхности многих рисунков возникает тонкая пленка из известняка и других минералов, внутри которой содержатся небольшие вкрапления атомов урана, которые постепенно распадаются и превращаются в торий. Оба этих металла вымываются из подобной пленки с разной скоростью, что позволяет очень точно вычислить время ее формирования, измерив их доли в нижних и верхних слоях известковых отложений.

Первые живописцы Европы

Как отмечают ученые, найти подобные пленки в трех испанских пещерах было невероятно сложно – этому мешало и отсутствие крупных источников воды внутри них, а также то, что подобные отложения крайне сложно отделить от стены, не повредив рисунок. Тем не менее, сделать это удалось, и первые же замеры долей урана и тория указали на невероятный факт – оказалось, что все картины в этих трех пещерах были написаны их обитателями 65-74 тысячи лет назад.

"Подобные даты говорят нам о том, что эта живопись была нарисована примерно за 20 тысяч лет до того, как в Европе появились первые люди современного типа. Поэтому мы можем с уверенностью говорить о том, что авторами этих рисунков являются неандертальцы", — поясняет Пайк.

© Фото : Pedro SauroРисунки в пещере Эль Кастильо
© Фото : Pedro Sauro
Рисунки в пещере Эль Кастильо

Подобные выводы были подтверждены чуть позже в ходе раскопок в пещере Ардалес, где представители команды Пайка и некоторые другие антропологи нашли несколько раковин моллюсков, покрытых желтыми, синими и красными красками, которые неандертальцы использовали в качестве палитр, а также другие следы древней "мастерской художника".

Их возраст, вычисленный аналогичным образом, указал на то, что первые аборигены Европы могли начать заниматься живописью еще раньше, около 115 тысяч лет назад.

Фотография когтей и кости орланов, послуживших основой для ожерелья или браслета неандертальцев
© Фото : Luka Mjeda, Zagreb
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Все это, как считают Пайк и его единомышленники, говорит о том, что неандертальцы обладали ничуть не менее продвинутым интеллектом и культурой, чем кроманьонцы, и не были "неотесанными чурбанами", как считали некоторые антропологи раньше.

В свою очередь, Ублин и многие другие скептики, как передает пресс-служба Science, не согласны с этим – в таком случае, по его мнению, ученые не смогут объяснить, почему неандертальцы исчезли и почему современные люди победили в конкурентной борьбе с ними. Тем не менее, он подчеркивает, что о не сомневается в датировках Пайка и его коллег и считает, что они будут признаны одним из важнейших открытий года в палеонтологии и антропологии.

 

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
А разве не древние укры?))
22:22
22.02.2018
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