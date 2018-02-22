РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как появились "черепа пришельцев" у древних инков

11:2522.02.2018
026572
© Фото : Cornell UniversityМаттиас Веласко держит копию черепа ребенкаМаттиас Веласко держит копию черепа ребенка
© Фото : Cornell University

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Древние инки деформировали черепа своих детей особым образом для того, чтобы закрепить или повысить их текущий социальный статус, а также для укрепления связей между разнородными племенами во времена зарождения их империи, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

Трепанация поврежденной кости, в районе которой началось воспаление из-за попадания инфекции, архивное фото
© Фото : Danielle Kurin
Трепанация черепа развилась в древнем Перу из-за краха империи Уари
"Женщины с сильно вытянутыми черепами, похоже, питались более разнообразной пищей и реже умирали от насилия. Таким образом, мы можем говорить о том, что форма черепа играла большую роль в зарождении системы социального неравенства в древнем Перу", — заявил Мэттью Веласко (Matthew Velasco) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Многие древние народы мира обладали странными традициями, связывающими физический облик человека, его социальный статус и функцию в обществе. К примеру, в средневековом Китае знать особым образом деформировала ступни своих дочерей, не давая им расти, так как миниатюрные ноги считались признаком благородного происхождения.

В Японии примерно в это же время распространилась традиция красить зубы черной краской и не мешать развитию кариеса. Черные зубы считались символом богатства и супружеской верности, и в дальнейшем эта традиция распространилась на другие народы Азии.

Аналогичным образом, как рассказывает Веласко, ученые давно считали, что инки деформировали черепа своих детей, вытягивая их и превращая их владельцев в "пришельцев" по социальным причинам, однако их конкретные мотивы оставались загадкой, так как письменных описаний этой традиции почти не осталось.

Веласко и его команда раскрыли одну из возможных причин ее появления, изучив несколько тысяч подобных "черепов чужих" и тел древних индейцев, найденных в могильниках в долине Колка, одной из первых провинций империи инков, которая была мирно присоединена к ней в начале 14 века нашей эры. 

Мумия семилетнего мальчика с горы Аконкагуа в Аргентине
© Фото : Scientific Reports & Gómez-Carballa et al.
Мумия ребенка инков раскрыла загадочную популяцию индейцев в Перу

В то время, если верить хроникам конкистадоров, на территории долины жило два крупных племени индейцев – коллагуа и кабанас, каждое из которых обладало своими собственными культурными традициями, в том числе и "черепостроения". К примеру, в могильниках коллагуа чаще всего встречаются длинные вытянутые черепа, а в усыпальницах кабанас – широкие и "плоские" черепные коробки.

Изучая то, как менялись эти традиции в разные эпохи, Веласко и его коллеги надеялись выяснить, что заставило индейцев изобрести подобную практику и какую роль она играла в их жизни. Дело в том, что некоторые археологи считают, что эта традиция могла быть "завезена" в регион инками, желавшими усилить вражду между кабанас и коллагуа и заставить их присоединиться к империи.

Археологи из США проверили, так ли это, сопоставив то, как менялась форма черепов знати и у того, и у другого племени на протяжении нескольких веков, начиная с 14 века и заканчивая эрой падения империи инков. Как оказалось, эта традиция была продуктом не "диверсии" спецслужб инков, а следствием растущего социального неравенства и расслоения общества, а также попытки кабанас и коллагуа объединиться перед лицом угрозы захвата их долины силами соседней империи.

Это, в частности, проявлялось в том, что количество "инопланетных" черепов постепенно росло – от 39% в начале 14 века и до 74% в тот момент, когда долина Колка стала частью империи инков. Вдобавок, и то, и другое племя выработало общий стандарт деформации черепов, и постепенно все различия в их практиках исчезли. 

Антрополог Вероника Силва демонстрирует мумию, изготовленную индейцами чинчорро, в Национальном музее естественной истории Чили. Декабрь 2016
© AFP 2018 / Martin Bernetti
Ученые расшифровали ДНК древнейших мумий на Земле

"Растущее сходство в форме головы говорит о том, что эта практика использовалась для создания новой коллективной общности, которая помогала элитам бороться с растущими социальными противоречиями. Форма черепа выступала своеобразным "паспортом", однозначно указывавшим на принадлежность к определенной группе людей, что могло сплачивать знать и заставлять ее членов сотрудничать в политическом плане", — продолжает ученый.

Что заставило индейцев долины Колка выбрать вытянутую форму черепа, пока не понятно, однако Веласко считает, что это может быть связано с их религией и мифами, указывающими на то, что они являются "детьми вулканов". В таком случае эта причудливая традиция будет не просто модой и инструментом социальной политики, но и религиозным феноменом, заключает археолог.


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена