Экипажи новой экспедиции на МКС утвердили в Звездном городке

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 22 фев — РИА Новости. Межведомственная госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС, запуск "Союза МС-08" назначен на 21 марта 2018 года с Байконура, сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", — сказал представитель ЦПК.

В состав основного экипажа МКС-55/56 входит космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Дублеры — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (США).

Накануне экипажи успешно завершили экзаменационные тренировки, в ходе которых космонавтам необходимо было справиться с рядом нештатных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в полете. Также экипажи оттачивают на Земле умение выполнять причаливание корабля "Союз МС" в ручном режиме, а также выполнять перестыковку — штатную операцию, необходимую для перевода корабля с одного стыковочного узла на другой.