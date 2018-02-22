В Египте ученые нашли древний храм с фрагментами памятников

КАИР, 22 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Храм эпохи правления фараонов XXVI династии (примерно 685 — 525 года до нашей эры) обнаружили ученые в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, говорится в заявлении управления по вопросам археологических памятников провинции.

Сообщается, что находка была сделана в районе Телль эль-Фараин, где ранее уже обнаруживали древнеегипетские памятники. Ученые расчистили территорию бывшего храма, от которого до наших дней сохранились фрагменты стен и пола. Были обнаружены также скульптурные изображения фараонов и богов, которые в те далекие времена стояли в храме.

Власти Египта планируют в скором времени внести район Телль эль-Фараин в Кафр эш-Шейхе в список интересных для посещения туристами древнеегипетских памятников, в этом районе строят музей, куда поместят все археологические находки.

XXVI династия фараонов, правившая в VII — VI веках до нашей эры, открыла Поздний период в истории Древнего Египта, который характеризовался многочисленными войнами.