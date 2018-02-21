Ученые из ДВФУ создают интеллектуальные системы для промышленных роботов

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета выиграли грант Минобрнауки РФ на 10 миллионов рублей, который потратят на разработку интеллектуальных систем для промышленных роботов нового поколения, способных выполнять технологические операции в условиях неопределенности, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Главным итогом работы должно стать не столько создание новой теории управления роботами, хотя это очень важно, сколько реальное внедрение в производство новых решений по использованию роботов для модернизации промышленного производства", — сообщил руководитель проекта, профессор Инженерной школы ДВФУ, заслуженный изобретатель и деятель науки России Владимир Филаретов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, технологии приморских ученых помогут выпуску более качественной и конкурентоспособной продукции — пока на предприятиях региона, а в случае успеха, и в мире.

Партнерами проекта стали завод "Дальприбор" и авиационная компания "Прогресс", входящая в холдинг "Вертолеты России", уточняют в пресс-службе.

Робототехники ДВФУ под руководством профессора Филаретова уже внедрили несколько успешных разработок. На "Дальприборе" ученые создали новый робототехнический комплекс с техническим зрением и интеллектуальной системой управления. Аналогов технологии в мире пока нет, подчеркивают в университете.