РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Компьютеры или гены? Что способствует близорукости

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:45 21.02.2018)
07761
© Depositphotos / artursfoto1Уставшая девушкаУставшая девушка
© Depositphotos / artursfoto1

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Почти 70% детей к окончанию школы страдают близорукостью, или миопией. Такова статистика Минздрава России. РИА новости выяснило, насколько это заболевание обусловлено генетически.

Глаз работает как система оптических линз. Сначала луч света попадает на роговицу, которая преломляет его. Затем — на хрусталик, прозрачную и эластичную линзу. Мышцы вокруг хрусталика позволяют ему менять форму, и человек может настроить фокус так, чтобы рассмотреть далекие или близкие предметы. Наконец, проходя через стекловидное тело, пучок света достигает центральной части сетчатки, где формируется изображение. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСхема построения изображения глазом
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Схема построения изображения глазом

Изменение формы хрусталика, размера глазного яблока, работы внутриглазных мышц — все это может вызвать близорукость.

Очки по наследству

"За зрение отвечает множество генов. Одни из них — рецессивные, другие — доминантные. Поэтому даже если по маминой линии проблем со зрением нет, а папа ходит в очках для дали, то ребенка с большой вероятностью ждут очки или линзы. Если оба родителя плохо видят, шанс развития у ребенка миопии намного выше. Точнее сказать, к сожалению, невозможно", — объясняет Марьяна Кобзова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры глазных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Наследственность проявляется в двух видах миопии — осевой и рефракционной. Первая возникает, когда в процессе взросления у ребенка деформируется глазное яблоко, излишне удлиняясь. Вторая — когда фокусировка света меняется вследствие чересчур сильного преломления лучей структурами глаза. В обоих случаях фокус оказывается перед сетчаткой, и ребенок видит предметы расплывчатыми. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУдлиненное глазное яблоко вызывает близорукость
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Удлиненное глазное яблоко вызывает близорукость

Перенапряжение глаз

Глаз человека эволюционно приспособлен, чтобы вглядываться вдаль, и постоянная фокусировка на том, что "перед носом", для нас неестественна. Но проблема как раз в том, что современный человек вынужден постоянно смотреть в экраны мониторов, планшетов, смартфонов. Чтобы глаз привык к длительной работе на близком расстоянии, внутриглазная цилиарная мышца, отвечающая за аккомодацию хрусталика, перенапрягается. Хрусталик сжимается, становится более выпуклым. Человек хорошо видит вблизи, но острота зрения вдаль снижается. Медики называют такое состояние "ложной близорукостью".

Ребенок смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Gina Sanders
Врачи назвали основную причину близорукости у детей

Отличить ложную близорукость от истинной очень легко — врач капает в глаз пациента капли для снятия спазма аккомодации и через некоторое время проверяет зрение. При ложной близорукости капли восстановят остроту зрения. Но чтобы полностью восстановить цилиарную мышцу, требуется комплексное лечение, включающее в себя зрительную гигиену и гимнастику для глаз. 

"Мы с коллегами пришли к выводу, что все больше людей страдают именно ложной близорукостью, то есть перенапряжением цилиарной мышцы. Точных статистических данных нет, но тенденция к распространению проблем со зрением, не завязанных на генетике, очевидна. Врачи предполагают, что в том виновата компьютеризация мира — человек с самого детства постоянно смотрит в книги во время учебы и в экраны гаджетов в свободное время. У глаза элементарно нет времени отдохнуть", — отмечает Кобзова.

По словам эксперта, если миопия передалась по наследству, гимнастика не поможет — глаз все равно будет расти в силу генетических причин. Исправить ситуацию способна лишь операция. А вот если заболевание вызвано перенапряжением глазных мышц, упражнения весьма эффективны. 

И независимо от причин близорукости, врачи советуют периодически смотреть вдаль, отвлекаясь от монитора, следить за освещением, пошире открывать шторы и выбирать офисы с большими окнами. 

 

 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена