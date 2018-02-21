Компьютеры или гены? Что способствует близорукости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Почти 70% детей к окончанию школы страдают близорукостью, или миопией. Такова статистика Минздрава России. РИА новости выяснило, насколько это заболевание обусловлено генетически.

Глаз работает как система оптических линз. Сначала луч света попадает на роговицу, которая преломляет его. Затем — на хрусталик, прозрачную и эластичную линзу. Мышцы вокруг хрусталика позволяют ему менять форму, и человек может настроить фокус так, чтобы рассмотреть далекие или близкие предметы. Наконец, проходя через стекловидное тело, пучок света достигает центральной части сетчатки, где формируется изображение.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом

Изменение формы хрусталика, размера глазного яблока, работы внутриглазных мышц — все это может вызвать близорукость.

Очки по наследству

"За зрение отвечает множество генов. Одни из них — рецессивные, другие — доминантные. Поэтому даже если по маминой линии проблем со зрением нет, а папа ходит в очках для дали, то ребенка с большой вероятностью ждут очки или линзы. Если оба родителя плохо видят, шанс развития у ребенка миопии намного выше. Точнее сказать, к сожалению, невозможно", — объясняет Марьяна Кобзова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры глазных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Наследственность проявляется в двух видах миопии — осевой и рефракционной. Первая возникает, когда в процессе взросления у ребенка деформируется глазное яблоко, излишне удлиняясь. Вторая — когда фокусировка света меняется вследствие чересчур сильного преломления лучей структурами глаза. В обоих случаях фокус оказывается перед сетчаткой, и ребенок видит предметы расплывчатыми.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Удлиненное глазное яблоко вызывает близорукость © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Удлиненное глазное яблоко вызывает близорукость

Перенапряжение глаз

Глаз человека эволюционно приспособлен, чтобы вглядываться вдаль, и постоянная фокусировка на том, что "перед носом", для нас неестественна. Но проблема как раз в том, что современный человек вынужден постоянно смотреть в экраны мониторов, планшетов, смартфонов. Чтобы глаз привык к длительной работе на близком расстоянии, внутриглазная цилиарная мышца, отвечающая за аккомодацию хрусталика, перенапрягается. Хрусталик сжимается, становится более выпуклым. Человек хорошо видит вблизи, но острота зрения вдаль снижается. Медики называют такое состояние "ложной близорукостью".

Отличить ложную близорукость от истинной очень легко — врач капает в глаз пациента капли для снятия спазма аккомодации и через некоторое время проверяет зрение. При ложной близорукости капли восстановят остроту зрения. Но чтобы полностью восстановить цилиарную мышцу, требуется комплексное лечение, включающее в себя зрительную гигиену и гимнастику для глаз.

"Мы с коллегами пришли к выводу, что все больше людей страдают именно ложной близорукостью, то есть перенапряжением цилиарной мышцы. Точных статистических данных нет, но тенденция к распространению проблем со зрением, не завязанных на генетике, очевидна. Врачи предполагают, что в том виновата компьютеризация мира — человек с самого детства постоянно смотрит в книги во время учебы и в экраны гаджетов в свободное время. У глаза элементарно нет времени отдохнуть", — отмечает Кобзова.

По словам эксперта, если миопия передалась по наследству, гимнастика не поможет — глаз все равно будет расти в силу генетических причин. Исправить ситуацию способна лишь операция. А вот если заболевание вызвано перенапряжением глазных мышц, упражнения весьма эффективны.

И независимо от причин близорукости, врачи советуют периодически смотреть вдаль, отвлекаясь от монитора, следить за освещением, пошире открывать шторы и выбирать офисы с большими окнами.