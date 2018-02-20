МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Санкции не затронули сферу сотрудничества вузов России и Европы, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме под председательством Адальби Шхагошева, на которое он был приглашен.

"Надо отдать должное нашим европейским академическим коллегам: они, несмотря на такую русофобскую пропаганду, не идут на свертывание связей, а, напротив, смотрят в будущее. Это вообще характерно для учёных — видеть не только сегодняшний день, но и думать о будущем", — сказал Торкунов.

"Если мы не будем готовить людей, которые готовы к сотрудничеству, я имею в виду молодых специалистов, тогда и будущего такого не будет. Что, мы будем жить с новыми разделительными линиями с Европой? Это просто невозможно в нашей жизни", — подчеркнул Торкунов.

Он также отметил, что МГИМО сотрудничает с вузами многих европейских стран.

"У нас очень широкое сотрудничество с (зарубежными — ред.) вузами. У нас сотрудничество и с польскими вузами. У нас нет совместной магистерской программы, но у нас есть обмен студентами, он продолжается. Что касается Германии, Франции, Испании, Норвегии Италии, то у нас совместные магистерские программы с ними", — рассказал ректор.