В Саранске открыли уникальное производство антибиотиков нового поколения

САРАНСК, 20 фев – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на саранском заводе "Биохимик" дала старт первому в России промышленному производству полного цикла антибиотиков нового поколения "Ванкомицин".

В торжественной церемонии приняли участие глава Мордовии Владимир Волков и председатель совета директоров УК "Промомед" (управляющая компания "Биохимика") Петр Белый.

Уникальное производство антибиотиков: от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов организовано на "Биохимике" впервые в России. Помимо "Ванкомицина" специалисты предприятия разработали технологии полного цикла производства еще трех антибиотиков – "Телаванцина", "Оритованцина" и "Рамопланина". Их промышленное производство начнется уже в этом году. До 2020 года АО "Биохимик" планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов.

АО "Биохимик" – один из важнейших производителей лекарственных препаратов в России. Предприятие было основано в 1959 году для выполнения стратегической задачи по синтезу антибиотиков. В советские годы завод производил пенициллин, стрептомицин и ампициллин. Продукция поставлялась в европейские и азиатские страны.

Сегодня "Биохимик" выпускает 10 видов лекарственных форм, более ста наименований лекарственных средств, из которых 80% включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Биохимик" ведет разработку новейших антибиотиков пятого поколения: гликопептидов, липопептидов, цефалоспоринов. Большой портфель госпитальных препаратов находится на стадии регистрации.