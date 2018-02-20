Двигатель для ракеты "Союз-5" поставят в 2021 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Первый летный комплект двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя "Союз-5" будет поставлен в марте 2021 года, заявил директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов по итогам финансовой и производственной деятельности предприятия в 2017 году.

"В этом году мы должны поставить ГРЦ "Прогресс" макет двигателя. В марте 2021 года будет поставлен первый летный комплект, а в сентябре 2021 года мы поставим второй летный комплект двигателей для РН "Союз-5" в беспилотном варианте. В 2022 году будет осуществлен первый запуск РН "Союз-5"", — отметил глава предприятия, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в 2023 году НПО поставит заказчику уже полностью отработанный двигатель для использования на пилотируемой версии "Союза-5".

"Все это накладывает на нас дополнительную ответственность, требует серьезной мобилизации, прежде всего в вопросах качества", — заключил Арбузов.