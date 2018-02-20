Назначена дата выхода россиян Артемьева и Овчинина в открытый космос

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 20 фев — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев сообщил журналистам, что его и Алексея Овчинина выход в открытый космос намечен на 8 августа 2018 года.

"Выход назначен на начало августа, сейчас дата стоит восьмое августа", — сказал он во вторник перед началом экзаменационной тренировки.

Российским космонавтам предстоит в ходе выхода установить на внешней поверхности Международной космической станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Сам эксперимент космонавт назвал самым интересным из более чем пятидесяти, которые российскому экипажу предстоит выполнить в ходе полета.

Свою готовность к выходу в открытый космос Артемьев оценил как высокую. "Это типовые операции, каждый космонавт может снимать и устанавливать оборудование на внешней поверхности станции", — добавил он.

Во вторник стартовала экзаменационная тренировка экипажей, в ходе которой им предстоит справиться с рядом нештатных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в полете и которые представляют наибольшую опасность, в частности, разгерметизация или пожар на борту. Также экипажи оттачивают на Земле умение выполнять причаливание корабля "Союз МС" в ручном режиме, а также выполнять перестыковку — штатную операцию, необходимую для перевода корабля с одного стыковочного узла на другой.

В состав основного экипажа МКС-55/56 входит космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Дублеры — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (США). Предполетная пресс-конференция с участием двух экипажей назначена на 22 февраля.

Старт следующей экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-08" намечен на 21 марта с космодрома Байконур.