В Сети появилось видео с секретной американской ракетой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вертолет телеканала ABC7 "случайно" пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой. Соответствующее видео выложено в YouTube.

Сообщается, что ракета разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия. Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету.

Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Согласно бумаге, название ракеты — Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.

Ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение полезных грузов массой до 64 тонн. Эта ракета составляет 70 метров в длину, почти в шесть раз больше, чем Astra.

Российская корпорация "Энергия" стала головным разработчиком ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса, который сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн — на окололунную.