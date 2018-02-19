Новые экипажи МКС провели тренировку на слаженность совместной работы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комплексная тренировка "Типовые полётные сутки", в рамках которой моделируется рабочий день на станции, состоялась у основного и дублирующего экипажей МКС-55/56, говорится в сообщении Роскосмоса.
"На протяжении подготовки в ЦПК космонавты и астронавты изучают системы российского сегмента МКС: сначала – в теории, затем – на практических занятиях и комплексных тренировках. Однако редко штатная работа проводится экипажем в полном составе. "Типовые полётные сутки" как раз являются одной из таких важных тренировок, позволяющих оценить, насколько слаженно и хорошо члены длительной экспедиции на МКС могут работать вместе", — отмечается в сообщении.
Стандартный день экипажа на борту станции включает в себя обслуживание систем российского сегмента МКС, ремонтно-восстановительные работы, ведение базы инвентаризации, научные и медицинские эксперименты, физические тренировки, переговоры с ЦУП, сброс информации на Землю и т.д. В процессе комплексной тренировки экипаж также должен парировать ряд нештатных ситуаций и одну аварийную. Среди нештатных ситуаций могут быть, например, отказ связи или сбой в работе системы жизнеобеспечения. Из аварийных ситуаций на этот раз экипажам досталась разгерметизация.
Впереди у основного и дублирующего экипажей МКС-55/56 экзаменационные комплексные тренировки на тренажёрах российского сегмента Международной космической станции и транспортного пилотируемого корабля "Союз", которые состоятся 20 и 21 февраля 2018 года. Напомним, что в состав основного экипажа МКС-55/56 входят космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а в состав дублирующего – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Старт "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года.