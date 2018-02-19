Новые экипажи МКС провели тренировку на слаженность совместной работы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комплексная тренировка "Типовые полётные сутки", в рамках которой моделируется рабочий день на станции, состоялась у основного и дублирующего экипажей МКС-55/56, говорится в сообщении Роскосмоса.

"На протяжении подготовки в ЦПК космонавты и астронавты изучают системы российского сегмента МКС: сначала – в теории, затем – на практических занятиях и комплексных тренировках. Однако редко штатная работа проводится экипажем в полном составе. "Типовые полётные сутки" как раз являются одной из таких важных тренировок, позволяющих оценить, насколько слаженно и хорошо члены длительной экспедиции на МКС могут работать вместе", — отмечается в сообщении.

Стандартный день экипажа на борту станции включает в себя обслуживание систем российского сегмента МКС, ремонтно-восстановительные работы, ведение базы инвентаризации, научные и медицинские эксперименты, физические тренировки, переговоры с ЦУП, сброс информации на Землю и т.д. В процессе комплексной тренировки экипаж также должен парировать ряд нештатных ситуаций и одну аварийную. Среди нештатных ситуаций могут быть, например, отказ связи или сбой в работе системы жизнеобеспечения. Из аварийных ситуаций на этот раз экипажам досталась разгерметизация.

Во время "типовых полётных суток" экипаж, как в реальной жизни, задействует все модули российского сегмента МКС. Благодаря такому "рабочему дню" на станции космонавты и астронавты могут прочувствовать ритм работы, в котором они будут жить в космическом пространстве. Кроме того, это способствует закреплению навыков выполнения работ по циклограмме. По окончании тренировки на тренажёрах российского сегмента МКС работа каждого экипажа была оценена комиссией, которая отметила, что участники тренировки успешно справились с поставленными задачами.

Впереди у основного и дублирующего экипажей МКС-55/56 экзаменационные комплексные тренировки на тренажёрах российского сегмента Международной космической станции и транспортного пилотируемого корабля "Союз", которые состоятся 20 и 21 февраля 2018 года. Напомним, что в состав основного экипажа МКС-55/56 входят космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а в состав дублирующего – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Старт "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года.