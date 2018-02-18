Ученые рассказали об опасности фруктового сока

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.

При этом ученые отмечают, что 90% фруктового сахара усваивается именно в тонком кишечнике.

Исследователи порекомендовали употреблять соки в небольших количествах и только после приема пищи. Такой подход предотвратит "перегруженность" пищеварительной системы и не повредит микрофлоре кишечника.