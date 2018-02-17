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РИА Наука
РИА Наука

Физики раскрыли родину знаменитых безымянных бронзовых скульптур Пикассо

18:0017.02.2018
(обновлено: 18:02 17.02.2018)
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© Tête de femme (Fernande), Paris, automne 1909, bronze, Musée national Picasso - Paris, (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), (C) Succession Picasso 2018Голова женщины, 1909 годГолова женщины, 1909 год
© Tête de femme (Fernande), Paris, automne 1909, bronze, Musée national Picasso - Paris, (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), (C) Succession Picasso 2018

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пять знаменитых бронзовых скульптур Пикассо были отлиты во время Второй мировой войны в одной из литейных в Париже в то время, оккупирован войсками нацистской Германии, заявили физики, выступавшие на конференции Американского научного общества в Остине.

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© Фото : British Council
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"Наше исследование показывает, что мы можем применять методы точных наук не только для изучения "плоских" картин, но и трехмерных произведений искусства. Эти данные помогут нам понять, как Пикассо ваял свои бронзовые структуры, а также раскрыть тайны других художников, коллекционеров искусства и литейщиков, непосредственно связанных с ними", — рассказывает Эмилин Пуйе (Emeline Pouyet) из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).

Культурное наследие Пабло Пикассо включает в себя не только множество картин, как считают некоторые обыватели, но и большое количество скульптур, статуэток, керамики и даже декораций сцен, которые он готовил для ведущих театров Испании и Франции.

Во времена Второй мировой войны творчество Пикассо находилось под негласным запретом – его работы считались "дегенеративными", и выставки великого испанского художника не проводились на протяжении всего времени оккупации Франции.

Несмотря на регулярные визиты гестапо, Пикассо продолжал писать картины и ваять скульптуры, в том числе и из "запрещенной" бронзы, все запасы которой вермахт реквизировал для военных целей. Эти статуэтки, по вполне логичным причинам, не несли на себе клейма мастерской, где они были отлиты, или других опознавательных знаков.

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Пуйе и ее коллеги попытались выяснить, в каких мастерских были отлиты несколько десятков скульптур испанского мастера импрессионизма, хранящихся в Национальном музее Пикассо в Париже. Часть из них, как рассказывают ученые, появилась на свет еще в довоенный период, а остальные – во времена нацистской оккупации или уже после нее.

© Pablo Picasso, Tête de femme de profil (Marie-Thérèse), Boisgeloup, 1931, bronze, sculpture, Musée national Picasso - Paris, (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), (C) Succession Picasso 2018"Голова женщины в профиль", бронзовая скульптура Пикассо
© Pablo Picasso, Tête de femme de profil (Marie-Thérèse), Boisgeloup, 1931, bronze, sculpture, Musée national Picasso - Paris, (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris), (C) Succession Picasso 2018
"Голова женщины в профиль", бронзовая скульптура Пикассо

Для решения этой задачи ученые создали набор портативных рентгеновских спектрометров и прочих физических датчиков, которые позволили им получить данные по точному химическому и изотопному составу скульптур прямо в музее, где за этим процессом могли следить кураторы, опасавшиеся того, что эта процедура может повредить памятники искусства.

Эти данные ученые сравнили с химическим составом и спектром бронзы, которую использовали известные литейщики, работавшие с Пикассо в Париже и в других городах, где он жил, что позволило им найти мастерскую, где были изготовлены пять бронзовых статуэток, которые испанский маэстро слепил в 1941 и 1942 годах в оккупированном Париже.

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"Подельником" Пикассо оказался известный литейщик Эмиль Робеччи (Emile Robecchi), с которым художник начал сотрудничать еще в довоенное время. Что интересно, состав сплава и его химические характеристики сильно различались для каждой статуи. Это, как считают ученые, говорит о том, что литейная Робеччи работала в "подпольном" режиме и постоянно боролась с проблемой доступа к меди и олову.

Аналогичным образом, как отмечают Пуйе и ее коллеги, они проанализировали еще три сотни статуэток и скульптур, отлитых из бронзы другими известными европейскими художниками. Эта коллекция их химических "отпечатков пальцев", как надеются ученые, обогатит историю живописи и поможет раскрыть многие тайны из жизни этих мастеров.

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