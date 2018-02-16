Ученые назвали неожиданную опасность моющих средств

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Регулярное использование чистящих средств при уборке квартиры повышает риск нарушения работы легких. К такому выводу пришла группа ученых из Бергенского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

На протяжении 20 лет ученые следили за состоянием дыхательных систем 6236 волонтеров. Выяснилось, что у домохозяек и домработниц – то есть тех людей, кто чаще других вдыхал пары бытовой химии — объем выдоха за год снижался на 4,3 миллилитра и на 7,1 миллилитра соответственно. Это сравнимо с показателями курильщиков с двадцатилетним стажем.

Шанс заболеть астмой у людей, которые регулярно использовали чистящие средства, также повышался на 12,3% для домохозяек и на 13,7% — для профессиональных уборщиц.

По словам одного из авторов исследования, профессора Сесилии Сванес, они с коллегами ставили перед собой цель изучить именно долгосрочный эффект, который оказывает на здоровье людей бытовая химия. Ученые опасались, что подобные химикаты, нанося "незначительный вред день ото дня, год за годом", в итоге накапливаются в организме и наносят непоправимый вред здоровью, и, к сожалению, их догадки подтвердились.