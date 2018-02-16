Биологи нашли новые намеки на заразность болезни Альцгеймера

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Врачи выяснили, что белки-прионы, вызывающие болезнь Альцгеймера, могут передаваться не только во время переливания крови или инъекций гормона роста, но и в ходе обычных нейрохирургических операций, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Neuropathologica.

"Мы достаточно давно знаем, что прионы, вызывающие "коровье бешенство", могут попадать в мозг новых жертв в ходе определенных медицинских и хирургических процедур. Мы проверили, происходит ли нечто подобное с бляшками бета-амилоида", — заявил Себастьян Бранднер (Sebastian Brandner) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

В сентябре 2015 года Бранднер и его коллеги обнаружили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые уже в прошлом году, могут быть некоторые болезнетворные бактерии, а также "зараженная" кровь от доноров с этой болезнью.

Бранднер и его коллеги нашли новые доказательства того, что это действительно так, проанализировав архивы Национального неврологического госпиталя Великобритании, в которых хранятся записи о случаях развития болезни Альцгеймера за последние несколько десятилетий.

Ученых интересовали относительно редкие и необычные операции, в ходе которых врачи пытались ликвидировать кровотечения в мозге, вызванные накоплением бляшек бета-амилоида и других прионов. Подобные проблемы, как отмечают биологи, чаще поражают пожилых людей с болезнью Альцгеймера и прочими нейродегенеративными заболеваниями, а для молодых пациентов нейроклиник они обычно бывают крайне нехарактерны.

Руководствуясь этой идеей, ученые попытались найти в архиве заметки о подобных операциях, участниками которых были не пенсионеры, а относительно молодые люди, непонятным образом заполучившие болезнь Альцгеймера в раннем возрасте. В общей сложности ученым удалось найти четыре таких случая – трех молодых людей, двух парней и одну женщину, в возрасте от 30 до 40 лет, страдавших от подобных кровотечений, и одну 57-летнюю даму.

Всех их, несмотря на разные истории жизни и болезней, объединяла одна вещь – они пережили сложные операции по удалению доброкачественных опухолей мозга, костей черепа и позвоночника и прочие хирургические процедуры примерно за 15-20 лет до появления первых кровотечений. Как показал статистический анализ, это совпадение не было случайным — они "заразились" клубками бета-амилоида в результате контакта с хирургическими инструментами.

"Пока нельзя точно говорить, что болезнь Альцгеймера заразна – эти люди, несмотря на наличие бляшек бета-амилоида в их мозге, не страдали от других ее проявлений, в том числе аномально высоких уровней тау-белка. С другой стороны, все это указывает на то, что хирургам стоит радикально поменять то, как стерилизуются инструменты после подобных операций", — заключает Бранднер.