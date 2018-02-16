Госдума поддержала проект о деятельность государственных научных центров

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует деятельность государственных научных центров (ГНЦ) РФ.

В соответствии с законопроектом, статус ГНЦ может присваиваться научной организации, отнесенной по итогам оценки и мониторинга результативности ее деятельности к числу лидеров отрасли (научного направления). Статус ГНЦ присваивается правительством по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации. Порядок присвоения статуса ГНЦ определяется правительством, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Кроме того, в документе определяются такие основные функции ГНЦ, как проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития России, создание и практическое применение новых технологий на основе использования результатов интеллектуальной деятельности, осуществление экспертной деятельности, а также участие в создании и обеспечение функционирования инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Для эффективной работы ГНЦ законопроектом устанавливается обязанность федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, представивших научную организацию в правительство, утверждать программы реализации функций ГНЦ на среднесрочный и долгосрочный период. Статус ГНЦ присваивается на неопределенный срок. При этом предусмотрен мониторинг результативности деятельности таких организаций, порядок проведения которого устанавливается кабмином.

В случае утраты научной организацией по результатам мониторинга оснований для присвоения статуса ГНЦ или недостижения результатов, предусмотренных программой, организация утрачивает статус ГНЦ в порядке, устанавливаемом правительством, но не ранее, чем по истечении трех лет с даты присвоения статуса, отмечается в пояснительной записке.

ГНЦ также дается возможность получения в порядке, установленном кабмином, безвозмездных простых (неисключительных) лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством РФ.