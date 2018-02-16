Марсоход Opportunity отпразднует в субботу 5000 день работы на Марсе

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ровер-ветеран Opportunity отпразднует в субботу свой пятитысячный день работы на Марсе и начнет 56 "жизнь" на поверхности красной планеты, сообщает НАСА.

"Через пять тысяч дней после начала этой 90-дневной миссии, наш удивительный ровер продолжает удивлять нас и постоянно находит на поверхности Марса что-то новое. Этот юбилей станет очередной знаменательной датой в его истории жизни. С другой стороны, для нас, конечно же, важнее новые открытия, чем просто цифры", — заявил руководитель миссии Джон Каллас (John Callas) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета максимально далеко удаляется от Солнца. Благодаря неожиданной очистке его солнечных батарей порывами марсианского ветра, ровер НАСА практически не спал во время этой зимовки и изучал поверхность Марса даже в самые холодные дни и недели.

На настоящий момент ровер-ветеран переживает свою 55 "жизнь" – изначально специалисты НАСА планировали, что марсоход проработает всего три месяца, однако он уже который год продолжает ставить новые рекорды. Opportunity сейчас находится в отличном состоянии, и его работоспособность, после недавнего переформатирования памяти, находится на пике возможностей.

© NASA / JPL-Caltech Одна из последних фотографий, которая была получена марсоходом Opportunity на кромке кратера Индевор © NASA / JPL-Caltech Одна из последних фотографий, которая была получена марсоходом Opportunity на кромке кратера Индевор

Свой пятитысячный день работы на Марсе Opportunity встретит на кромке края Индевор, которую он изучает уже несколько лет. Сейчас он находится в так называемой долине Стойкости, низменности длиной в несколько километров, и движется в сторону другой долины, Вилламетт, где спутники нашли следы оврагов, предположительно прорытых потоками воды.

Этот юбилей Opportunity отпразднует самым будничным образом, продолжая двигаться в сторону долины Вилламетт и проводя геологические исследования. Уже сейчас, как отмечает Рэй Арвидсон (Ray Arvidson) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), научный руководитель миссии, ученые нашли несколько месторождений необычных слоистых минералов, которые не встречаются на Марсе и которые предположительно формируются только в присутствии воды.

Их изучение в пятитысячный день жизни Opportunity на Марсе, как надеются ученые, позволит им приблизиться к разгадке тайны их формирования и поиску возможных источников жидкой воды на современной красной планете.