МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Туманность Андромеды, крупнейшая соседка Млечного Пути, оказалась примерно равной ему по размерам, хотя раньше считалось, что она гораздо массивнее. Это кардинально меняет сценарий столкновения галактик в далеком будущем, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Это открытие в корне меняет наши представления об устройстве локальной группы галактик и о том, как они себя ведут. Мы изначально думали, что в этой группе есть лишь один "тяжеловес" – галактика Андромеды, а Млечный Путь несколько уступал ей по массе. Теперь очевидно, что это не так, и это открытие переворачивает с ног на голову все прошлые 50 лет наблюдений за локальной группой", — заявил Праджвал Кафле (Prajwal Kafle) из университета Западной Австралии в Кроули.

Млечный Путь окружает целая свита карликовых галактик, большую часть которых мы не видим, потому что они очень тусклые. Как считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, а финальные следы этого — так называемые звездные потоки.

Кроме того, Млечный Путь окружают и более крупные объекты. Самый большой из них — галактика М31, или Туманность Андромеды. Она находится на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет от Земли и, как недавно выяснили ученые, постепенно сближается с нашей Галактикой и столкнется с ней в ближайшие 4,5 миллиарда лет.

Как рассказывает Кафле, все астрономы считали, что в этой "войне галактик" победу одержит соседка Млечного Пути – в ней примерно в три раза больше звезд, и она в два-три раза превосходит нашу Галактику по массе. Однако австралийские ученые, придумавшие остроумную методику для замера массы Туманности Андромеды, обнаружили, что это не так.

"Представьте себе, что вы летите на ракете. Вам нужно разогнаться до 11 километров в секунду, чтобы преодолеть притяжение Земли. Чтобы сбежать из Галактики, скорость должна быть значительно выше — около 550 километров в секунду. Измерив скорость самых быстрых планетарных туманностей, мы смогли вычислить точную массу Туманности Андромеды", — объясняет ученый.

Как оказалось, масса галактики М31, особенно ее темной материи, значительно завышалась – она всего в 800 миллиардов раз тяжелее Солнца, а не в полтора-два триллиона, как считалось раньше. Иными словами, Туманность Андромеды и Млечный Путь скорее братья-близнецы, чем "большой" и "малый" брат.

Эти оценки, отмечают Кафле и его коллеги, заставляют пересмотреть не только сценарий встречи нашей Галактики и Туманности Андромеды в далеком будущем, но и представления о том, как распределена материя по Вселенной и как неоднородности в ее плотности влияют на формирование галактик.

В частности, доля темной материи в Туманности Андромеды оказалась заметно ниже, чем предсказывает теория, и это говорит или об ошибках в наблюдениях, или о радикально неверных представлениях о том, как темная материя распределяется по группам галактик. Дальнейшие наблюдения, как надеются ученые, помогут разрешить эту загадку.