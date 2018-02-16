РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Указательный vs безымянный: что длина пальцев говорит о здоровье населения

08:0016.02.2018
(обновлено: 09:20 16.02.2018)
637757
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy Антропологи изучают пальцевый индексАнтропологи изучают пальцевый индекс
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Длина указательного и безымянного пальцев человека определяется еще в период развития плода и, как предполагают ученые, служит признаком разнообразных физических и психических особенностей нового поколения. Группа антропологов, в том числе из России, взявшись дополнить эту гипотезу, выяснила, что соотношение длины этих пальцев в человеческой популяции меняется со временем, особенно если среди обследуемых заметны процессы акселерации, то есть ускоренного развития. А на территории России эти процессы охватили практически все население из-за ломки традиционной культуры в XX веке.

Примерное соотношение роста европейцев, начиная с III века до н.э.
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Акселерация и децелерация: как меняется наш рост от эпохи к эпохе

Пальцевый индекс

Для измерения большинства биологических индикаторов здоровья и развития человека требуются приборы и анализы. Ученым же хочется простых решений. Вот почему предположение о том, что по соотношению длины указательного и безымянного пальцев рук можно судить о разных особенностях организма, вызвало множество исследований.

Выяснилось, что это соотношение, его еще называют пальцевым индексом, обычно различается у разных полов. У мужчин безымянный палец длиннее указательного. Согласно распространенной гипотезе уровень мужских и женских половых гормонов на 8-14-й неделях беременности определяет разницу в длине этих пальцев у будущего ребенка.

Пальцевый индекс очень заманчиво рассматривать как биомаркер, то есть показатель физических и даже психических различий людей. Из многочисленных работ можно узнать, что женщины с пальцевым индексом мужского типа более спортивны, агрессивны, менее плодовиты. Этот показатель также связывают с риском возникновения остеоартроза — заболевания суставов.

Не удержались ученые и от соблазна вывести кое-какие зависимости полового поведения людей и даже их сексуальной ориентации от длины пальцев, коль скоро она может быть связана с мужским половым гормоном — тестостероном. А где тестостерон, там и агрессия и другие качества сильного пола, что навело некоторые фирмы на мысль использовать пальцевый индекс при отборе персонала.

Вот только не пробуйте применять этот биомаркер к себе, потому что он работает только при статистической обработке данных большой группы людей.

Специалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek
Ученые из России создали ДНК-тест на "гены спортсмена"

Женщины более чувствительны

"Мы наблюдаем целый вал научных работ по изучению длины пальцев, но, с нашей точки зрения, вал катится не в ту сторону. Мы посмотрели на проблему иначе, решив поискать взаимозависимость антропологических признаков в этнически однородных группах", — рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ и Музея антропологии имени Д. Н. Анучина при МГУ, кандидат биологических наук Валерий Бацевич. В его распоряжении — данные по 74 популяциям бывшего СССР и зарубежных стран.

В России есть примечательная этническая группа: 1,6 миллиона чувашей компактно проживают в ряде регионов, сохраняя свою национальную культуру. Валерий Бацевич и его коллеги обследовали четыре выборки из этой группы. В ходе последней работы они изучили данные 802 мужчин и 738 женщин, установили возраст, рост, вес и множество других антропометрических, физиологических и демографических признаков. А кроме того, сделали рентгенограммы кистей рук, чтобы выяснить биологический возраст.

По снимкам измерили и длину пальцев. Связь этого биомаркера со здоровьем обнаружили только у женщин: чем короче указательный палец по отношению к безымянному, тем сильнее развит остеоартроз костей кисти. Оказалось также, что пальцевый индекс у чувашек, по неустановленным причинам, влияет на продолжительность репродуктивного периода и возраст менопаузы. Результаты опубликовали недавно в журналах Rheumatology International и Anthropologischer Anzeiger

Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

"На самом деле наша работа масштабнее, поскольку мы проверили, как менялись чуваши на протяжении десятилетий. Мы предполагаем, что на изменения в популяции повлияла экология, а длина пальцев служит маркером этого процесса", — говорит Валерий Анатольевич.

По его мнению, гипотеза о том, что пальцевый индекс зависит от уровня мужских половых гормонов у матери, не доказана (уж очень противоречивы данные), а главное, ученые не выработали единой основы для изучения этого явления.

"Честно говоря, захотелось самому разгадать эту тайну, поскольку у нас есть огромный материал для исследования", — уточняет Бацевич.

Чуваши подросли

Изучив данные по чувашам середины XIX века, антропологи выяснили, что до 1930-х годов биологические характеристики оставались прежними. Но после коллективизации образ жизни и социально-экономические связи сильно изменились. Это сказалось и на популяции. За последние 60 лет чуваши подросли на 8,5 сантиметра, у них изменилось соотношение ширины плеч и длины тела. Девочки быстрее созревают: первая менструация приходит к ним в 13,5 года, а не в 17, как в 20–30-е годы прошлого века. Чуваши быстрее созревают и стареют.

"Данные свидетельствуют, что в современных условиях наступила дезадаптация национальной группы. Она находится на пути перехода из прежней экологической ниши в новую", — поясняет Валерий Бацевич. 

© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНародные гуляния в Рождественские праздники в селе "Кольцовка". Колхоз имени Сталина, Вурнарский район Чувашии. 1940 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Народные гуляния в Рождественские праздники в селе "Кольцовка". Колхоз имени Сталина, Вурнарский район Чувашии. 1940 год

Ускорение темпов старения и созревания, по словам автора работы, подтверждают и другие факторы. Чуваши сейчас стареют быстрее, чем популяции с полностью сохранившейся традиционной культурой (абхазы, халха-монголы), но медленнее, чем эскимосы, практически утратившие свой традиционный образ жизни. Это свидетельствует о глубокой и быстрой перестройке среды обитания.

"У тех, кому приходится приспосабливаться к новой социально-экономической среде, быстрее меняются поколения, люди раньше созревают, оставляют потомство и стареют, — поясняет антрополог. — Это закономерный биологический процесс".

В долгосрочной перспективе столь резкие перемены у чувашей могут привести к росту заболеваемости, снижению продолжительности жизни и рождаемости и в конечном итоге — к сокращению численности народа. По официальным данным, чувашский этнос за последние годы поредел примерно на 5%.

"Человек тысячи лет жил в достаточно стабильной с социальной точки зрения среде. Последние век-полтора происходят колоссальные изменения, и наша биология не выдерживает этого напора. Мы не можем приспособиться за одно-два поколения к переменам, на которые требуется 30-50 поколений. Мы пытаемся адаптироваться с помощью эпигенетических механизмов (перестройка работы генов без коррекции ДНК. — Прим. ред.), но это не панацея", — заключает Валерий Бацевич.

Новорожденный
© Fotolia / Nenov Brothers
Зов предков: откуда у новорожденных в регионах России генетические болезни

По мнению ученого, сейчас ситуация сглаживается за счет быстрого прогресса в медицине. Раньше продолжительность жизни была естественной, а долгожители достигали старости без квалифицированной медицинской помощи. Теперь мы живем дольше благодаря искусственным факторам, но при этом наше качество снижается. И этот процесс идет во всем мире.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
Хиромантию теперь признают наукой?
08:34
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
(SU)
Размер черепа вспомнился. Тоже пытались мерить.
09:00
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена