Указательный vs безымянный: что длина пальцев говорит о здоровье населения

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Длина указательного и безымянного пальцев человека определяется еще в период развития плода и, как предполагают ученые, служит признаком разнообразных физических и психических особенностей нового поколения. Группа антропологов, в том числе из России, взявшись дополнить эту гипотезу, выяснила, что соотношение длины этих пальцев в человеческой популяции меняется со временем, особенно если среди обследуемых заметны процессы акселерации, то есть ускоренного развития. А на территории России эти процессы охватили практически все население из-за ломки традиционной культуры в XX веке.

Пальцевый индекс

Для измерения большинства биологических индикаторов здоровья и развития человека требуются приборы и анализы. Ученым же хочется простых решений. Вот почему предположение о том, что по соотношению длины указательного и безымянного пальцев рук можно судить о разных особенностях организма, вызвало множество исследований.

Выяснилось, что это соотношение, его еще называют пальцевым индексом, обычно различается у разных полов. У мужчин безымянный палец длиннее указательного. Согласно распространенной гипотезе уровень мужских и женских половых гормонов на 8-14-й неделях беременности определяет разницу в длине этих пальцев у будущего ребенка.

Пальцевый индекс очень заманчиво рассматривать как биомаркер, то есть показатель физических и даже психических различий людей. Из многочисленных работ можно узнать, что женщины с пальцевым индексом мужского типа более спортивны, агрессивны, менее плодовиты. Этот показатель также связывают с риском возникновения остеоартроза — заболевания суставов.

Не удержались ученые и от соблазна вывести кое-какие зависимости полового поведения людей и даже их сексуальной ориентации от длины пальцев, коль скоро она может быть связана с мужским половым гормоном — тестостероном. А где тестостерон, там и агрессия и другие качества сильного пола, что навело некоторые фирмы на мысль использовать пальцевый индекс при отборе персонала.

Вот только не пробуйте применять этот биомаркер к себе, потому что он работает только при статистической обработке данных большой группы людей.

Женщины более чувствительны

"Мы наблюдаем целый вал научных работ по изучению длины пальцев, но, с нашей точки зрения, вал катится не в ту сторону. Мы посмотрели на проблему иначе, решив поискать взаимозависимость антропологических признаков в этнически однородных группах", — рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ и Музея антропологии имени Д. Н. Анучина при МГУ, кандидат биологических наук Валерий Бацевич. В его распоряжении — данные по 74 популяциям бывшего СССР и зарубежных стран.

В России есть примечательная этническая группа: 1,6 миллиона чувашей компактно проживают в ряде регионов, сохраняя свою национальную культуру. Валерий Бацевич и его коллеги обследовали четыре выборки из этой группы. В ходе последней работы они изучили данные 802 мужчин и 738 женщин, установили возраст, рост, вес и множество других антропометрических, физиологических и демографических признаков. А кроме того, сделали рентгенограммы кистей рук, чтобы выяснить биологический возраст.

По снимкам измерили и длину пальцев. Связь этого биомаркера со здоровьем обнаружили только у женщин: чем короче указательный палец по отношению к безымянному, тем сильнее развит остеоартроз костей кисти. Оказалось также, что пальцевый индекс у чувашек, по неустановленным причинам, влияет на продолжительность репродуктивного периода и возраст менопаузы. Результаты опубликовали недавно в журналах Rheumatology International и Anthropologischer Anzeiger.

"На самом деле наша работа масштабнее, поскольку мы проверили, как менялись чуваши на протяжении десятилетий. Мы предполагаем, что на изменения в популяции повлияла экология, а длина пальцев служит маркером этого процесса", — говорит Валерий Анатольевич.

По его мнению, гипотеза о том, что пальцевый индекс зависит от уровня мужских половых гормонов у матери, не доказана (уж очень противоречивы данные), а главное, ученые не выработали единой основы для изучения этого явления.

"Честно говоря, захотелось самому разгадать эту тайну, поскольку у нас есть огромный материал для исследования", — уточняет Бацевич.

Чуваши подросли

Изучив данные по чувашам середины XIX века, антропологи выяснили, что до 1930-х годов биологические характеристики оставались прежними. Но после коллективизации образ жизни и социально-экономические связи сильно изменились. Это сказалось и на популяции. За последние 60 лет чуваши подросли на 8,5 сантиметра, у них изменилось соотношение ширины плеч и длины тела. Девочки быстрее созревают: первая менструация приходит к ним в 13,5 года, а не в 17, как в 20–30-е годы прошлого века. Чуваши быстрее созревают и стареют.

"Данные свидетельствуют, что в современных условиях наступила дезадаптация национальной группы. Она находится на пути перехода из прежней экологической ниши в новую", — поясняет Валерий Бацевич.

Ускорение темпов старения и созревания, по словам автора работы, подтверждают и другие факторы. Чуваши сейчас стареют быстрее, чем популяции с полностью сохранившейся традиционной культурой (абхазы, халха-монголы), но медленнее, чем эскимосы, практически утратившие свой традиционный образ жизни. Это свидетельствует о глубокой и быстрой перестройке среды обитания.

"У тех, кому приходится приспосабливаться к новой социально-экономической среде, быстрее меняются поколения, люди раньше созревают, оставляют потомство и стареют, — поясняет антрополог. — Это закономерный биологический процесс".

В долгосрочной перспективе столь резкие перемены у чувашей могут привести к росту заболеваемости, снижению продолжительности жизни и рождаемости и в конечном итоге — к сокращению численности народа. По официальным данным, чувашский этнос за последние годы поредел примерно на 5%.

"Человек тысячи лет жил в достаточно стабильной с социальной точки зрения среде. Последние век-полтора происходят колоссальные изменения, и наша биология не выдерживает этого напора. Мы не можем приспособиться за одно-два поколения к переменам, на которые требуется 30-50 поколений. Мы пытаемся адаптироваться с помощью эпигенетических механизмов (перестройка работы генов без коррекции ДНК. — Прим. ред.), но это не панацея", — заключает Валерий Бацевич.

По мнению ученого, сейчас ситуация сглаживается за счет быстрого прогресса в медицине. Раньше продолжительность жизни была естественной, а долгожители достигали старости без квалифицированной медицинской помощи. Теперь мы живем дольше благодаря искусственным факторам, но при этом наше качество снижается. И этот процесс идет во всем мире.