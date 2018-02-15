Стволовые клетки помогли биологам создать вакцину от многих видов рака

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Молекулярные биологи из Стэнфорда создали потенциально прорывную вакцину из стволовых клеток, которая "учит" иммунную систему бороться сразу с несколькими видами рака, и успешно опробовали ее работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

"Мы заставляем иммунные клетки контактировать с большим числом раковых антигенов, которые присутствуют на поверхности перепрограммированных стволовых клеток, что мешает настоящему раку ускользать от внимания иммунитета. Что нас больше всего удивило – этот подход работает необычайно эффективно. Скорее всего, подобную методику можно применять для борьбы с раком и метастазами и в стенах больниц", — заявил Джозеф Ву (Joseph Wu) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Ву и его коллега Рон Леви (Ron Levy) уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось сделать первый шаг к решению этой задачи, научив Т-клетки мышей игнорировать сигнал "не ешь меня", которые вырабатывают раковые клетки.

Используя часть наработок, полученных в ходе этих экспериментов, Леви и Ву попытались решить более амбициозную задачу – заставить иммунитет самостоятельно находить злокачественные новообразования и уничтожать их даже в тех случаях, если они не знакомы с этим конкретным видом рака.

Пытаясь понять, как это можно осуществить, ученые обратили внимание на одно любопытное сходство между перепрограммированными стволовыми клетками, которые выращивали их коллеги, и различными видами рака. Оказалось, что на поверхности подобных клеток со "стертой" памятью присутствует большое количество белковых хвостов и прочих выростов, характерных для раковых новообразований и отсутствующих в здоровых клетках.

Это натолкнуло их на мысль, что подобные клетки можно использовать в качестве "мишени" для тренировки иммунитета, если иммунную систему принудительно включить, используя тот же набор молекул, который они применяли в прошлых опытах на мышах.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали противораковую вакцину, состоявшую из смеси стимуляторов иммунной системы и стволовых клеток, частично выведенных из строя при помощи радиации. Эту вакцину биологи ввели в организм нескольких десятков мышей, и примерно через неделю имплантировали в их тело культуры клеток рака груди.

К большому удивлению стэнфордских биологов, вакцинация оказалась необычайно эффективной – опухоли полностью исчезли из организма 70% мышей через несколько дней после операции, а у остальных 30% они заметно уменьшились в размерах.

Более того, дальнейшие эксперименты показали, что иммунная система грызунов реагировала таким же образом и на другие типы опухолей – рак легких, кожи и прочих тканей и частей тела. Ни в одном случае, как отмечают ученые, им не удалось зафиксировать появления метастаз и прочих осложнений.

Все это, как считает Ву, говорит о том, что подобный подход для борьбы с раком может стать самым эффективным и универсальным методом уничтожения опухолей уже в ближайшие годы.

