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РИА Наука
РИА Наука

Стволовые клетки помогли биологам создать вакцину от многих видов рака

20:0015.02.2018
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человекаРаковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Молекулярные биологи из Стэнфорда создали потенциально прорывную вакцину из стволовых клеток, которая "учит" иммунную систему бороться сразу с несколькими видами рака, и успешно опробовали ее работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Клетка-“ктулху” в опухоли рака молочной железы
© Emiko Paul, Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight
Ученые выяснили, как раковые клетки обманывают иммунную систему
"Мы заставляем иммунные клетки контактировать с большим числом раковых антигенов, которые присутствуют на поверхности перепрограммированных стволовых клеток, что мешает настоящему раку ускользать от внимания иммунитета. Что нас больше всего удивило – этот подход работает необычайно эффективно. Скорее всего, подобную методику можно применять для борьбы с раком и метастазами и в стенах больниц", — заявил Джозеф Ву (Joseph Wu) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Ву и его коллега Рон Леви (Ron Levy) уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось сделать первый шаг к решению этой задачи, научив Т-клетки мышей игнорировать сигнал "не ешь меня", которые вырабатывают раковые клетки.

Используя часть наработок, полученных в ходе этих экспериментов, Леви и Ву попытались решить более амбициозную задачу – заставить иммунитет самостоятельно находить злокачественные новообразования и уничтожать их даже в тех случаях, если они не знакомы с этим конкретным видом рака.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Биологи из США "научили" иммунитет мышей очень быстро уничтожать рак

Пытаясь понять, как это можно осуществить, ученые обратили внимание на одно любопытное сходство между перепрограммированными стволовыми клетками, которые выращивали их коллеги, и различными видами рака. Оказалось, что на поверхности подобных клеток со "стертой" памятью присутствует большое количество белковых хвостов и прочих выростов, характерных для раковых новообразований и отсутствующих в здоровых клетках.

Это натолкнуло их на мысль, что подобные клетки можно использовать в качестве "мишени" для тренировки иммунитета, если иммунную систему принудительно включить, используя тот же набор молекул, который они применяли в прошлых опытах на мышах.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали противораковую вакцину, состоявшую из смеси стимуляторов иммунной системы и стволовых клеток, частично выведенных из строя при помощи радиации. Эту вакцину биологи ввели в организм нескольких десятков мышей, и примерно через неделю имплантировали в их тело культуры клеток рака груди.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Биологи значительно продвинулись к созданию универсальной вакцины от рака

К большому удивлению стэнфордских биологов, вакцинация оказалась необычайно эффективной – опухоли полностью исчезли из организма 70% мышей через несколько дней после операции, а у остальных 30% они заметно уменьшились в размерах.

Более того, дальнейшие эксперименты показали, что иммунная система грызунов реагировала таким же образом и на другие типы опухолей – рак легких, кожи и прочих тканей и частей тела. Ни в одном случае, как отмечают ученые, им не удалось зафиксировать появления метастаз и прочих осложнений.

Все это, как считает Ву, говорит о том, что подобный подход для борьбы с раком может стать самым эффективным и универсальным методом уничтожения опухолей уже в ближайшие годы.

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