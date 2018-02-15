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РИА Наука
РИА Наука

Телескоп НАСА открыл сто новых миров за пределами Солнечной системы

18:0015.02.2018
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© ESA/Hubble/ESO/M. KornmesserНовые планеты, открытые телескопом Кеплер после воскрешенияНовые планеты, открытые телескопом Кеплер после воскрешения
© ESA/Hubble/ESO/M. Kornmesser

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Повторный анализ данных, собранных телескопом "Кеплер" после его "воскрешения", помог ученым НАСА открыть почти сотню новых экзопланет, часть из которых похожа по размерам на Землю, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

Kepler-186f
© Фото : NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Астрономы НАСА открыли два десятка потенциальных двойников Земли
"Мы подтвердили существование планеты, вращающейся по 10-дневной орбите вокруг звезды HD 212657, самого яркого светила, за которым когда-либо наблюдал "Кеплер", у которого есть планета. Такие безжизненные миры интересны нам тем, что их свойства можно изучать, используя наземные телескопы", — рассказывает Эндрю Майо (Andrew Mayo) из Национального института Дании по изучению космоса в Копенгагене.

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры.

Планетная система с двумя солнцами Kepler-16. Архивное фото
© NASA/JPL-Caltech
Астрономы нашли планету, которой не может быть

После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа. Помимо новых наблюдений, команда "Кеплера" продолжает изучать данные, собранные в ходе первого этапа работы телескопа, используя новые методики анализа того, как менялась яркость звезд в те четыре года, когда за ними непрерывно наблюдал телескоп.

Майо и его коллеги смогли открыть сразу сто новых экзопланет, анализируя данные, которые "Кеплер" собирал с марта 2014 года, когда его работа была официально возобновлена. Для очистки этих данных от шумов и случайных вспышек, как рассказывают ученые, им пришлось создать новые алгоритмы обработки информации из-за того, как поменялась манера работы телескопа в рамках К2.

В общей сложности, как рассказывает Майо, за последние четыре года "Кеплеру" удалось открыть примерно три сотни кандидатов на роль планет, часть из которых уже была подтверждена в ходе повторных наблюдений за ними. Далеко не все из них были реальными экзомирами – лишь 149 кандидатов оказались настоящими планетами, а не двойными или тройными звездами или  результатами сбоев в работе матриц телескопа.

Девять планет, находящихся в зоне жизни, найденные Кеплером
© NASA Ames/N. Batalha and W. Stenzel
"Кеплер" обнаружил девять планет, на которых может зародиться жизнь

Почти сто планет из этого перечня раньше не были известны ученым, и среди них, как отмечают ученые НАСА, есть несколько потенциальных кандидатов на роль "кузенов" Земли и потенциально обитаемых планет, а также несколько миров с крайне экстремальными, но интересными физическими свойствами.

Их изучение, как надеются планетологи, приблизит нас к открытию полноценного двойника Земли и более полному пониманию того, где может скрываться внеземная жизнь.

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Владимир МакошинКолхозник Дмитрий
Колхозник Дмитрий, в университетах эти доказательства. Надо вместо пивного ларька и патриотических митингов посещать образовательные учреждения.
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