Астрономы оценили шансы падения спорткара Маска на Землю

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Автомобиль Элона Маска может вернуться на Землю и упасть на ее поверхность с вероятностью примерно в 6% в ближайший миллион лет, что вряд ли произойдет в ближайшие десятилетия, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"У нас уже и так было готово все программное обеспечение, и когда мы узнали, что запуск прошел удачно, мы решили проверить, что произойдет с "Теслой" в ближайшие миллионы лет. Даже если машина упадет на Землю, жителям планеты и Элону Маску не стоит волноваться об этом – она или полностью сгорит в атмосфере, или на поверхность упадет лишь одна ее деталь", — рассказывает Анно Рейн (Hanno Rein) из университета Торонто (Канада).

В прошлую среду в космос был отправлен первый "космический автомобиль" – спорткар "Тесла", принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли и отправлена в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов на борту экспериментальной тяжелой ракеты Falcon Heavy, осуществившей первый успешный полет.

Машина предпринимателя не была пустой – за ее рулем сидел манекен, получивший имя "зведного человека" в честь одной из песен из пятого альбома британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его "пассажир" отпраздновал это свершение, проиграв две композиции Боуи, "Space Oddity" и "Life on Mars?", на аудиосистеме машины.

Как изначально считал Маск, "Тесла" промахнулась мимо своей цели – Марса и отправилась в путешествие к поясу астероидов. Впоследствии ученые показали, что это не так, и что машина предпринимателя действительно сблизится с красной планетой уже в этом году, но при этом не станет ее спутником.

Рейн и его коллеги обратили внимание на то, что подобная траектория движения фактически превратила "Теслу" в очередной околоземный астероид, обитающий между орбитами Марса, Земли и Венеры и периодически сближающийся с нашей планетой и ее ближайшими соседями.

Каждый день в атмосфере Земли сгорают десятки небольших "небесных камней", что заставило ученых проверить, постигнет ли подобная судьба спорткар Маска и если да, когда следует этого ожидать.

Используя программу, разработанную для симуляции движения околоземных астероидов, канадские астрономы изучили то, как будет меняться орбита "Теслы" в ближайшем космическом будущем и как на нее будут влиять притяжение Юпитера, Марса, Земли и других крупных объектов при сближении с ними.

Эта компьютерная модель, как отмечают ученые, учитывала и негравитационные факторы, способные поменять траекторию полета машины, такие как эффект Ярковского, сдвиг орбиты под действием неравномерного нагрева ее кузова лучами Солнца, что особенно сильно должно влиять на спорткар Маска по сравнению с астероидами.

Когда астрономы учли все возможные побочные факторы, их расчеты показали, что "Тесла" все же может вернуться на Землю – вероятность ее падения на планету в ближайший миллион лет составляет примерно 6%. Кроме того, существует 2,5% шанс того, что первая космическая машина упадет не на Землю, а на Венеру.

В общей сложности, как показывают расчеты Рейна и его коллег, машина проведет в космосе около 10 миллионов лет, прежде чем она столкнется с каким-то другим объектом или сгорит в атмосфере планет. Первый подобный шанс у нее появится совсем нескоро, в 2091 году, когда машина впервые сблизится с Землей на расстояние меньшее, чем дистанция между нашей планетой и Луной.