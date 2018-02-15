Израильские ученые научились определять настроение человека по почерку

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев — РИА Новости. Израильские ученые выяснили, как настроение человека влияет на его почерк и как это можно использовать для выявления эмоциональных перепадов, сообщил университет города Хайфы.

Открытие профессора Сары Розенблюм развивает ее более ранние работы с почерком, по которому она уже научилась находить признаки болезни Паркинсона и определять, лжет человек или говорит правду.

В новом исследовании участвовали 62 добровольца, которых произвольно распределили на три группы. В каждой из них ученые постарались создать определенный настрой — позитивный, негативный или нейтральный. Затем испытуемых попросили написать абзац ивритского текста, а для отслеживания малейших изменений в почерке применили компьютеризированную систему.

Исследование выявило различия в почерке во всех трех группах. Так, те, у кого создали негативное настроение, писали быстрее и с меньшей шириной букв, чем те, кто пребывал в позитивном или нейтральном настроении.

"Исследователи объясняют, что, вероятно, негативное настроение создает когнитивную нагрузку на мозг, что, в свою очередь, приводит к изменениям в почерке", — говорится в сообщении университета.

Исследователи отмечают, что сейчас для определения настроения применяются в основном субъективные методики, включая собственные показания человека или стороннее за ним наблюдение. "Физиологические тесты сложны, дороги и обычно нарушают привычный режим дня. Более того, в некоторых случаях люди могут либо не знать о своем настроении или давать показания, которые по разным причинам будут сильно разниться с реальностью", — полагают они.

"Поэтому разработка объективного и простого метода <…> очень востребована как для научных, так и терапевтических целей", — заключают ученые.