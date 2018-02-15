В пустыне на юге Израиля началась симуляция экспедиции на Марс

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев — РИА Новости. Израильские энтузиасты космических исследований построили модель марсианской станции на дне пустынного кратера в южной части страны и дали в четверг старт первой экспедиции с участием шести добровольцев, сообщили организаторы проекта D-MARS.

Ближайшие три дня четверо мужчин и две женщины проведут в изоляции от земной цивилизации. Они будут жить в компактном модуле, питаемом солнечными батареями, проводить научные эксперименты, поддерживая через спутник связь с центром управления, выходить в скафандрах "на поверхность планеты".

"Первая миссия D-MARS началась", — объявили организаторы.

"D-MARS симулирует миссии на Марс или другие планеты, давая возможность "астронавтам" жить на станции, как настоящие исследователи. Их распорядок, питание, связь и другие условия будут очень похожи на те, с которыми столкнутся в будущем участники реальных космических экспедиций", — обещают они.

Станцию разместили на дне кратера Махтеш-Рамон, который образовался миллионы лет назад в результате эрозии земной поверхности. Участников экспедиции называют по топониму — "рамонавтами". Выбор места на пустынном и гористом юге Израиля обусловлен схожестью многих его условий с марсианскими, включая геологию района, его засушливость, оторванность от цивилизации, объясняют организаторы.

"Создание аналога космической миссии D-MARS в пустыне Негев позволит Израилю внести значительный вклад во всемирную работу над тем, чтобы подготовить человечество к исследованию планеты Марс и нашей солнечной системы", — говорят они.