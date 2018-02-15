Ученый рассказал о вероятности падения метеорита, подобного челябинскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Вероятность повторения падения космического тела, подобного крупному метеориту, упавшему в Челябинске, очень мала, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.
"Метеориты прибывают к нам, в основном, из пространства за орбитой Марса. Там главная "каменоломня" Солнечной системы, остатки древнего, допланетного вещества. Многие из этих объектов оказываются на орбитах, пересекающих марсианскую, земную орбиты, орбиты Венеры и Меркурия. Такие объекты оказываются в категории потенциально угрожающих Земле. Именно потенциально, так как вероятность падения такого объекта достаточно мала. Подобные вопросы — постоянная тема совещаний, которые проводят астрономы на своих конференциях. На каждом таком мероприятии обязательно зачитываются несколько докладов о связях крупных объектов Солнечной системы и небольших. Почти все объекты километрового класса уже изучены, их орбиты известны", — рассказал ученый.
Падение гигантских метеоритов может повлечь катастрофу планетарного масштаба, отметил ученый. Не исключено, что динозавры вымерли именно в результате подобного происшествия.
Сегодня принято считать, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая убийства человека метеоритом. Однако, отметил ученый, за время человеческой истории такие случаи могли произойти в океане, а, как известно, большую поверхность нашей планеты составляет водный массив. Например, именно с падением крупных метеоритов могут быть связаны случаи загадочного исчезновения морских судов, не возвращавшихся с рейсов, добавил астроном.