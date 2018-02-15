Ученый рассказал о вероятности падения метеорита, подобного челябинскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Вероятность повторения падения космического тела, подобного крупному метеориту, упавшему в Челябинске, очень мала, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

Пять лет назад — 15 февраля 2013 года — в Челябинской области произошло событие, сделавшее город известным во всем мире: в небе пронесся метеорит, который упал в озеро Чебаркуль. В 09.20 (07.20 мск) тысячи людей в Челябинской области и соседних регионах наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, а затем испытали удар воздушной волны и услышали звук сильного взрыва. После первой волны были слышны более слабые звуковые удары, а также звуки, подобные раскатам грома. Как сообщала пресс-служба губернатора региона, ударной волной в окнах жителей Челябинской области выбило окна, сорвало двери. Более 1,6 тысячи человек были ранены, в основном, от падающих стекол, никто не погиб.

"Метеориты прибывают к нам, в основном, из пространства за орбитой Марса. Там главная "каменоломня" Солнечной системы, остатки древнего, допланетного вещества. Многие из этих объектов оказываются на орбитах, пересекающих марсианскую, земную орбиты, орбиты Венеры и Меркурия. Такие объекты оказываются в категории потенциально угрожающих Земле. Именно потенциально, так как вероятность падения такого объекта достаточно мала. Подобные вопросы — постоянная тема совещаний, которые проводят астрономы на своих конференциях. На каждом таком мероприятии обязательно зачитываются несколько докладов о связях крупных объектов Солнечной системы и небольших. Почти все объекты километрового класса уже изучены, их орбиты известны", — рассказал ученый.

По словам Смирнова, самыми частыми, но самыми редко находимыми являются ледяные метеориты. Они почти полностью испаряются в атмосфере, а если и выпадут на Землю, то вскоре тают, если их не собрать в специальную емкость. С такими объектами нужно быть очень осторожными, так как в подобных метеоритах может содержаться не только лед воды, но и лед углекислоты, который может обжечь руки.

Падение гигантских метеоритов может повлечь катастрофу планетарного масштаба, отметил ученый. Не исключено, что динозавры вымерли именно в результате подобного происшествия.

Сегодня принято считать, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая убийства человека метеоритом. Однако, отметил ученый, за время человеческой истории такие случаи могли произойти в океане, а, как известно, большую поверхность нашей планеты составляет водный массив. Например, именно с падением крупных метеоритов могут быть связаны случаи загадочного исчезновения морских судов, не возвращавшихся с рейсов, добавил астроном.