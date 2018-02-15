"Прогресс МС-08" пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 15 фев — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный со второй попытки 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", пристыковался к МКС в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

"Есть стыковка! Есть механический захват", — сказал комментатор пуска.

"Прогресс МС-08" доставил на МКС 1390 килограммов сухих грузов, а также топливо, воду и баллоны со сжатым воздухом и кислородом.

В грузовом отсеке прибыло научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус" (его российские космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции во время следующего выхода в открытый космос), комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.

Сближение транспортного корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" прошло под контролем российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

Изначально запуск грузовика планировался на 11 февраля, чтобы впервые в истории попробовать отработать новую сверхкороткую двухвитковую схему сближения и стыковки со станцией за три с половиной часа. Однако на старте произошло автоматическое прекращение пуска, и запуск перенесли на резервную дату — 13 февраля. Поскольку условия, позволяющие пристыковать корабль к МКС через три с половиной часа, были упущены, "Прогресс МС-08" отправился к станции по традиционной двухсуточной схеме.