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РИА Наука
РИА Наука

СМИ: НАСА может отказаться от мегателескопа WFIRST ради полета на Луну

11:1015.02.2018
(обновлено: 11:11 15.02.2018)
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© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorТелескоп WFIRST был предназначен для получения фотографий окрестностей черных дырТелескоп WFIRST был предназначен для получения фотографий окрестностей черных дыр
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Американское космическое агентство может отказаться от постройки нового инфракрасного космического телескопа WFIRST ради реализации планов Дональда Трампа по возвращению США на Луну, что ученые считают "катастрофой для астрономии", сообщает SpaceNews.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп запросил увеличение бюджета НАСА в 2019 году
"Мы просто не можем согласиться с отказом от постройки WFIRST, который был недавно признан самой приоритетной космической астрономической миссией за последние 10 лет. Предлагаемое сокращение бюджета астрономических миссий НАСА на 10%, что за последующие пять лет лишит астрономию примерно миллиарда долларов. Это нанесет ей непоправимый вред", — заявила Меган Донахью, президент  Американского астрономического сообщества.

В начале этой неделе администрация Дональда Трампа выдвинула первый проект бюджета на следующий год, в рамках которого президент США в очередной раз предложил увеличить финансирование НАСА на 500 миллионов долларов, доведя его до отметки почти в 20 миллиардов долларов.

Главной задачей НАСА станет реализация планов президента США по возвращению НАСА на Луну – на прямое или косвенное решение этой задачи будет выделена примерно половина от общей суммы бюджета космического агентства. Другие программы, такие как космическая астрономия, сотрудничество в рамках МКС и наблюдения за климатом Земли, будут значительно урезаны.

Сильнее всего от этого пострадает шестая "великая" обсерватория НАСА, космический инфракрасный телескоп WFIRST, постройка которого должна была начаться в 2019 году. Если Конгресс США согласится с предложениями администрации Трампа, то этот проект будет полностью закрыт, а высвобожденные деньги, как заверяет ученых текущий временный глава НАСА, Роберт Лайтфут (Robert Lightfoot), на другие астрономические миссии. 

Обсерватория WFIRST должна была стать идеологическим наследником и заменой для сразу трех миссий – "Хаббла", инфракрасного телескопа WISE и еще строящейся обсерватории "Джеймс Уэбб". Как надеялись в НАСА, эта обсерватория должна была получить первые прямые фотографии экзопланет, раскрыть сущность загадочной темной энергии и понять, как распределена материя по Вселенной.

Изображение черной звезды художником
© NASA / JPL-Caltech
США запустят космическую обсерваторию WFIRST в середине 20-х годов

Администрация Трампа считает иначе – как объяснили ее представители, постройка этого телескопа потребует как минимум 3 миллиарда долларов, которые могут быть использованы с большей пользой в других областях астрономии или освоения космоса. Чиновники опасаются, что проект WFIRST может пойти по тому же пути, что и "Джеймс Уэбб", чей бюджет был увеличен почти в 5 раз за время его постройки. С этим не согласны ученые, считающие подобную логику опасной для будущего всей американской астрономии.

Как отмечает SpaceNews, WFIRST будет не единственной жертвой лунных амбиций президента США — в рамках этого же бюджета сразу пять уже работающих климатических спутников, в том числе недавно запущенный зонд DISCOVR, могут быть отключены и выведены с орбиты для "оптимизации" финансирования агентства.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Аполлинарий
Допустивших очень много кино - ляпов при первых полетах на Луну, снятых в павильонах голливуда, америкосы решили реабилитироваться, снять более эффектно, с использованием цифровых технологий, ибо кино индустрия широко шагнула вперед.
11:17
15.02.2018
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