Рядом с территорией России обнаружили загадочный радиоактивный изотоп

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На высоте семи километров вблизи Алеутских островов, штат Аляска, обнаружена аэрозольная частица, содержащая некоторое количество обогащенного урана. Об этом говорится в исследовании международной научной группы из США и Норвегии, опубликованном в издании Journal of Environmental Radioactivity.

В работе подчеркивается, что за двадцать лет наблюдений исследователи впервые обнаружили в атмосфере частицу с высоким содержанием изотопа урана U-235. Основная масса аэрозольных частиц является продуктом сгорания тяжелого топлива.

Анализ траекторий ветра и моделей дисперсии воздушных частиц показывают, что данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китае, Северной Корее или Японии.

Ученые подчеркивают, что частицы, содержащие изотоп U-235, "определенно не из природного источника". При этом исследователи не могут определить происхождение этих воздушных масс.

"Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы", — заявил один из авторов работы, сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США Дэн Мерфи.