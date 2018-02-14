Психологи рассказали о роли матерей в реабилитации детей после операций

Реабилитация – это не только лечение, но и восстановление социальных связей. Архивное фото

Реабилитация – это не только лечение, но и восстановление социальных связей. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Восстановление психики матери и всех членов семьи должно стать главным критерием в психологической реабилитации ребенка после операции на сердце, считает профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Ковязина.

Дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности дети до трех лет, особенно нуждаются в комплексной послеоперационной реабилитации, в том числе в психологической поддержке, направленной на снижение тревоги от пережитой ситуации и социальную адаптацию, подчеркнула эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Психолог не может заменить маму — это, наверное, главное наше утверждение, мы (психологи) можем маме помочь восполнить свой психологический ресурс, чтобы она была чуткой, чтобы она была эмоционально отзывчивой для своего ребенка, а это самая важная потребность", — сказала Ковязина.

Кроме того, по мнению психолога научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН Марии Киселевой, и у детей младшего возраста, и у подростков прослеживается взаимосвязь в отношении к операции до и после нее, поэтому родителям очень важно прислушаться к своему ребенку.

"Тип отношения к предстоящему хирургическому лечению взаимосвязан с эмоциональным состоянием пациента в периоперационный период и связан с течением послеоперационного периода", — сказала психолог.

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По мнению Ковязиной, более половины российских матерей, дети которых перенесли какие-либо операции, имеют повышенную тревожность, депрессивную симптоматику и страхи из-за перенесенного ребенком заболевания. Вместе с тем ключевой момент в формировании послеоперационного периода ребенка заключается в том, чтобы не допустить его изоляции и чрезмерной опеки, отметил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Тхостов.

"Сейчас все родители ненормальные: они все тревожные, все беспокоятся, все хотят изолировать ребенка от всех опасностей и не дают ему развиваться. Это сейчас описывается психологами: если вы все время ребенка будете от всего оберегать, то он же не научится сам вообще ничего делать, а вот в этой ситуации родители считают, что они обязаны вообще все сделать и вот такими "благими" побуждениями — иногда ничего хорошего", — заявил Тхостов.

Кроме того, для обеспечения психологического благополучия детей необходимы независимые научно-экспертные центры, проводящие оценку применяемых психологами методов для работы с родителями. На сегодняшний день ведется доработка стандартов взаимодействия с детьми и их родителями, и проводятся дополнительные клинические исследования для внедрения новых методик, заключил эксперт.