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РИА Наука
РИА Наука

Новая российская вакцина от туберкулеза вышла на вторую стадию испытаний

17:0614.02.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фотоМедсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новая рекомбинантная вакцина от туберкулеза вышла на вторую стадию исследований, в них примут участие 300 человек, рассказал в среду заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук.

Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
© Fotolia / Alliance
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"Вакцина единственная сейчас существует в мировой практике, которую использует около 80 стран — это БЦЖ (BCG). Эта вакцина в России появилась в 1925 году, то есть скоро ей будет 100 лет, и это самое современное, что мы сейчас имеем. За такую большую практику использования накопилось много данных, как о ее эффективности, например точно известно, что она хорошо защищает детей от различных опасных форм туберкулеза… но с другой стороны, известно и о том, что она может вызывать небольшой процент осложнений", — сказал Ткачук журналистам.

По его словам, также известно, что вакцина БЦЖ неспособна защитить взрослого от заражения туберкулезом, именно из-за этого существует такая проблема, как носители латентного туберкулеза — до 30% населения. До 10% таких носителей могут заболеть туберкулезом в течение жизни. Кроме того, появилась проблема сочетанного с ВИЧ туберкулеза, при котором нельзя применять вакцину БЦЖ. Ткачук отметил, что несмотря на длительный срок использования вакцины БЦЖ, нельзя сделать вывод о том, на какой именно срок она позволяет защитить организм. В случае с рекомбинантными вакцинами можно говорить о хорошем результате, если она позволит защитить человека на пять-десять лет.

Флюорографическое обследование. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Мы ведем разработку новых вакцин, одна из них — это рекомбинантная вакцина. Ее цель — продлить иммунологическую память во взрослых, которые получили вакцину БЦЖ согласно календарю прививок в детстве… В конце 2017 годы мы завершили достаточно большое по меркам первой фазы исследование, в нем приняли участие 60 человек", — сказал Ткачук, добавив, что в ходе исследований не отмечались нежелательные явления.

Уже получено финансирование на продолжении этих работ в течение ближайших двух лет. Программа финансируется из государственного бюджета, на 2018 год предусмотрены около 60 миллионов рублей, еще около 30 миллионов — на 2019 год.

"Планируем уже в 2019 году завершить достаточно крупное исследование, в которое войдут уже несколько медицинских центров в нашей стране… Сейчас есть интерес, который проявляют наши коллеги из Юго-Восточной Азии, в частности из Малайзии… Сейчас мы планируем на национальной фазе 300 человек, с возможным расширением, если у нас удастся выйти на международный уровень, то там планировали еще дополнительно 600 тысяч человек привлечь", — добавил Ткачук.

"Если она покажет ту эффективность, которую мы хотим продемонстрировать… то, конечно, ее нужно будет вводить в (национальный) календарь", — продолжил он.

По словам специалиста, новая вакцина может применять также для людей с ВИЧ и латентным туберкулезом.

"Понимая, из каких компонентов вакцина состоит, мы может сказать, что это (стоимость) средняя стоимость любой аналогичной рекомбинантной вакцины… например от гриппа", — подытожил он.

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