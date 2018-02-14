Глава РАН назвал Сергея Капицу "властителем дум" научной интеллигенции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выдающийся просветитель, основатель и бессменный ведущий телепередачи "Очевидное-невероятное" Сергей Капица был настоящим "властителем дум" научной интеллигенции, замечательным ученым и педагогом, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
В среду Сергею Капице исполнилось бы 90 лет. В память о нем на фасаде дома №13 по Ленинскому проспекту в Москве, в котором Капица прожил более 60 лет, открылась мемориальная доска.
"Сергей Петрович совмещал в себе много важных и редко совместимых в человеке качеств, которые позволили ему стать властителем умов и нашей научной интеллигенции, и молодежи, и школьников", — сказал Сергеев на торжественной церемонии.
По словам Сергеева, Капица был одновременно и необыкновенно разносторонним ученый, и великолепным педагогом, и замечательным психологом, обладал и прекрасными актерскими данными.
"То, как он вел свои передачи и давал раскрыться собеседникам — в этом ему равных нет", — отметил глава РАН.
Главный научный сотрудник Института физических проблем, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Петрович Капица (1928-2012) в 1973 году стал основателем телепередачи "Очевидное — невероятное", которую бессменно вел почти 40 лет.
Он также руководил изданием русской версии журнала Scientific American — журнала "В мире науки". В 2008 году Сергей Капица удостоился специального приза "ТЭФИ" за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году он получил первую Золотую медаль Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.