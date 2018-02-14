Глава РАН назвал Сергея Капицу "властителем дум" научной интеллигенции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выдающийся просветитель, основатель и бессменный ведущий телепередачи "Очевидное-невероятное" Сергей Капица был настоящим "властителем дум" научной интеллигенции, замечательным ученым и педагогом, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В среду Сергею Капице исполнилось бы 90 лет. В память о нем на фасаде дома №13 по Ленинскому проспекту в Москве, в котором Капица прожил более 60 лет, открылась мемориальная доска.

"Сергей Петрович совмещал в себе много важных и редко совместимых в человеке качеств, которые позволили ему стать властителем умов и нашей научной интеллигенции, и молодежи, и школьников", — сказал Сергеев на торжественной церемонии.

По словам Сергеева, Капица был одновременно и необыкновенно разносторонним ученый, и великолепным педагогом, и замечательным психологом, обладал и прекрасными актерскими данными.

"То, как он вел свои передачи и давал раскрыться собеседникам — в этом ему равных нет", — отметил глава РАН.

Автором мемориальной доски стал скульптор Георгий Франгулян. Мемориальная доска изготовлена во исполнение указа президента РФ "Об увековечении памяти С.П. Капицы".

Главный научный сотрудник Института физических проблем, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Петрович Капица (1928-2012) в 1973 году стал основателем телепередачи "Очевидное — невероятное", которую бессменно вел почти 40 лет.

Он также руководил изданием русской версии журнала Scientific American — журнала "В мире науки". В 2008 году Сергей Капица удостоился специального приза "ТЭФИ" за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году он получил первую Золотую медаль Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.