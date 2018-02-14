МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выдающийся просветитель, основатель и бессменный ведущий телепередачи "Очевидное-невероятное" профессор Сергей Капица заражал аудиторию своим рыцарским отношением к науке, а также был примером кристально чистого патриотизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В среду Сергею Капице исполнилось бы 90 лет. В память о нем на фасаде дома №13 по Ленинскому проспекту в Москве, в котором более 60 лет жил Капица, открылась мемориальная доска.

"Я мальчишкой смотрел телевизионные передачи Сергея Петровича, и был захвачен его знаниями, энергией и обаянием", — признался Киселев, выступая на церемонии открытия доски.

"Самое главное то, чем я был очарован, — то, как он романтизирует науку. Он относился к науке, как рыцарь к прекрасной даме, и этим заражал. Он делал бесценное для науки — он ее защищал и никогда не давал в обиду", — сказал Киселев. По его словам, благодаря этому многие молодые люди пошли в науку.

Капица был также примером "кристально чистого патриотизма", он всегда предлагал, что можно сделать полезного и необходимого для страны, подчеркнул Киселев. "Это заразительное отношение к науке и к России работает до сих пор", — добавил он.

Главный научный сотрудник Института физических проблем, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Петрович Капица (1928-2012) в 1973 году стал основателем телепередачи "Очевидное — невероятное", которую бессменно вел на протяжении почти 40 лет.

Он также руководил изданием русской версии журнала Scientific American — журнала "В мире науки". В 2008 году Сергей Капица удостоился специального приза "ТЭФИ" за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году он получил первую Золотую медаль Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.