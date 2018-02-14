На МКС в 2019 году установят европлатформу Bartolomeo для исследований

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) и Airbus подписали соглашение о коммерческом партнерстве по производству, запуску и управлению платформой Bartolomeo, она будет установлена на европейский модуль Columbus на МКС в мае 2019 года, сообщил РИА Новости представитель Airbus.

"Airbus направит инвестиции в размере 40 миллионов евро на разработку, создание и запуск этой инновационной платформы. ESA, в свою очередь, установит платформу на МКС. Платформа будет установлена в открытом космосе с помощью роботизированных систем. Airbus будет отвечать за работу платформы и установку модуля полезной нагрузки", — отметил собеседник агентства.

Платформа откроет пользователям по всему миру новые коммерческие возможности и будет полезна в таких областях, как наблюдение за Землей, демонстраторы технологий, астро- и гелиофизика, материаловедение, космические приборы и коммерческое освоение космоса.

Bartolomeo позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе с помощью модуля полезной нагрузки. Груз может быть запущен через 18 месяцев после подписания контракта.

Платформа названа в честь младшего брата Христофора Колумба. Она будет установлена на внешней стороне модуля Columbus и оснащена 12 отсеками полезной нагрузки. Растущее число пользователей коммерческой полезной нагрузки классом 100 килограммов делают платформу востребованной. Полезные грузы не требуют обслуживания космонавтами и могут эксплуатироваться вне МКС.

Платформа находится в разработке и недавно прошла этап предварительного анализа характеристик конструкции. Предполагается, что первые слоты полезной нагрузки будут установлены на платформу уже во второй половине 2019 года. Запуск небольших грузов стал возможным благодаря новому механизму крепления грузов до 125 килограмм и объемом до 0,5 кубических метров (General-purpose Oceaneering Latching Device, GOLD). Система была разработана партнером Airbus – компанией Oceaneering Space Systems в Хьюстоне, штат Техас. Обе компании работают над системой стыковки платформы с модулем Columbus с помощью робототехники МКС.