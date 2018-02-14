ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР) разрабатывают первую в мире технологию подледной связи для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе, сообщает ДВФУ.

"Чтобы осваивать Арктику, нужно сначала закрепиться в мелководных районах… Распространение упругих волн в мелком море — это проблема для ученых всего мира. Соединив физические методы российских исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег, мы сможем достичь прорыва в освоении Арктической зоны", — сказал заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ профессор Владимир Короченцев.

В бухте Новик на Русском острове во Владивостоке провели уникальный эксперимент по изучению новой арктической технологии. В нем использовали разработанный учеными ДВФУ пневматический гидроакустический излучатель, звуковые волны которого распространяются в воде и по льду, а также линзовые приемные антенны. Харбинские исследователи привезли высокоточные сейсмические приемники для замера вибрации льда.

По данным Короченцева, предварительные наблюдения показали, что лед поглощает около 95% звука и является основным проводником гидроакустических сигналов. Полученные в ходе совместного эксперимента данные используют для дальнейших научных работ по созданию технологий подледной связи.