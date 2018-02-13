Ученый объяснил, почему челябинский метеорит до сих пор опасен

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Посетителям Государственного исторического музея Южного Урала не следует прикасаться к экспонируемому осколку челябинского метеорита, считает геолог Сергей Колисниченко. Слова ученого приводит портал "Челябинск сегодня".

По утверждению специалиста, контакт с космическим телом может неожиданным образом навредить здоровью из-за микроорганизмов, живущих на его поверхности, поэтому дотрагиваться до метеорита нельзя "ни в коем случае".

"К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Космическое тело еще не изучено, неизвестно, как эти бактерии могут себя повести. Поэтому, чтобы свое здоровье и жизнь не подвергать опасности, лучше не прикасайтесь к метеориту", — сказал Колисниченко на пресс-конференции в региональном центре.

Крупнейший фрагмент метеорита упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и соседних регионов. Масса объекта до вхождения в атмосферу составляла 13 тысяч тонн, примерный возраст — 4,45 миллиарда лет.