В Курчатовском институте создали "социум" роботов, способных решать задачи

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" смогли с помощью природоподобных механизмов создать социальное сообщество роботов, научившееся решать задачи, которые оказались не под силу отдельным "сородичам", рассказал начальник лаборатории робототехники центра Валерий Карпов.

Он выступил во вторник в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной вопросам разработки и применения систем искусственного интеллекта в России. На мероприятии говорилось и о разработках Курчатовского института в этой области.

Суть исследований, проводимых в Курчатовском институте в области "социальной" робототехники, состоит в том, чтобы перенести на технические устройства модели социального поведения, существующие в живой природе, чтобы использовать "коллектив" роботов для решения самых разных задач — например, охраны, мониторинга, патрулирования больших территорий.

"Идея проста – у вас есть сложная задача, которую сложно решить с помощью одного робота. Тогда можно пытаться эту задачу решить несколькими роботами. Это так называемая групповая, или коллективная, робототехника. Но плохо роботы совместно решают задачи, не получается ожидаемых эффектов. И тогда нам пришло в голову – а пускай роботы попробуют организовать социальное сообщество, социум роботов", — сказал Карпов.

"Это направление развивается несколько лет, есть подвижки, и сейчас мы работаем над тем, чтобы на основе природоподобных механизмов – подражания, доминирования, и многих других, — эти роботы смогли бы организовать то, что мы называем социумом. И такое получается. По крайней мере, какие-то частные задачи они уже решают гораздо интереснее, чем если бы они решали их по отдельности", — добавил ученый.