Эксперт: равноправия на окололунной станции Deep Space Gateway не будет

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новая окололунная станция Deep Space Gateway станет американским проектом, и даже если она будет объявлена международной, все остальные страны, в том числе и Россия, смогут внести свои вклады, но будут играть второстепенную роль, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут ранее заявил о начале строительства в 2022 году на окололунной орбите космической инфраструктуры Deep Space Gateway, которое начнется с запуска созданного в США силового и двигательного модуля Lunar Orbital Platform-Gateway.

Лунное неравноправие



"На мой взгляд, вопрос о равноправии и вкладах участников в новый окололунный проект — ключевой. И как россиянин, и как эксперт полагаю, что опыт Международной космической станции (МКС) должен быть продолжен, и будущая дорога в космос лежит через объединенные усилия человечества, а не как путь отдельно взятых стран. Но надо понимать, что ситуация в США сильно изменилась, достаточно чётко обозначены новые цели, в свете которых NASA становится просто исполнителем задач, поставленных обновлённым Советом по космосу, возглавляемым ныне вице-президентом страны Майклом Пенсом", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, лозунг "Сделаем Америку снова великой" нашёл отражение и в её возросших космических амбициях.

"Президент Трамп проповедует в настоящее время политику национального эгоизма, и другим странам также рекомендует ориентироваться на свои национальные интересы. А странам-партнёрам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть всё, что было раньше у нас, а также достаточно собственных финансовых ресурсов. Поэтому не думаю, что при реализации проекта будущей окололунной станции России, да и другим партнерам будет предложен такой же равноправный формат сотрудничества, как на МКС", — полагает Ионин.

Станцией будет управлять США



По его словам, разделения полномочий на создаваемой по инициативе США окололунной станции ожидать не следует.

"Полагаю, что новая станция будет полностью в управлении Соединенных Штатов. Никаких двух Центров управления полетами в Хьюстоне и подмосковном Королёве, как сейчас при работе МКС, уже не потребуется. Безусловно, какие-то подрядные работы у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие страны внесли свой финансовый вклад. Но по сути Deep Space Gateway, даже если и будет объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть на второстепенных ролях", — отметил эксперт.

По мнению Ионина, Соединенные Штаты будут использовать новые космические программы как драйвер для технологического развития страны.

"Точно такую же политику в конце 1950-х годов проводил СССР, когда космические и ядерные проекты стали локомотивом движения вперёд. Плюс для США важно закрепить за собой роль "лидера человечества", стать первыми. Поэтому если какое-то сотрудничество по окололунной станции и будет предложено другим странам, оно будет уже не на равноправных условиях, как на МКС", — заключил эксперт.