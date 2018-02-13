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Эксперт: равноправия на окололунной станции Deep Space Gateway не будет

15:3213.02.2018
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© NASAКосмические корабли на орбите Луны. Архивное фотоКосмические корабли на орбите Луны. Архивное фото
© NASA

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новая окололунная станция Deep Space Gateway станет американским проектом, и даже если она будет объявлена международной, все остальные страны, в том числе и Россия, смогут внести свои вклады, но будут играть второстепенную роль, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут ранее заявил о начале строительства в 2022 году на окололунной орбите космической инфраструктуры Deep Space Gateway, которое начнется с запуска созданного в США силового и двигательного модуля Lunar Orbital Platform-Gateway.

Лунное неравноправие

"На мой взгляд, вопрос о равноправии и вкладах участников в новый окололунный проект — ключевой. И как россиянин, и как эксперт полагаю, что опыт Международной космической станции (МКС) должен быть продолжен, и будущая дорога в космос лежит через объединенные усилия человечества, а не как путь отдельно взятых стран. Но надо понимать, что ситуация в США сильно изменилась, достаточно чётко обозначены новые цели, в свете которых NASA становится просто исполнителем задач, поставленных обновлённым Советом по космосу, возглавляемым ныне вице-президентом страны Майклом Пенсом", — заявил эксперт РИА Новости.

Вид на Землю с Луны
© NASA
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По его словам, лозунг "Сделаем Америку снова великой" нашёл отражение и в её возросших космических амбициях.

"Президент Трамп проповедует в настоящее время политику национального эгоизма, и другим странам также рекомендует ориентироваться на свои национальные интересы. А странам-партнёрам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть всё, что было раньше у нас, а также достаточно собственных финансовых ресурсов. Поэтому не думаю, что при реализации проекта будущей окололунной станции России, да и другим партнерам будет предложен такой же равноправный формат сотрудничества, как на МКС", — полагает Ионин.

Станцией будет управлять США

По его словам, разделения полномочий на создаваемой по инициативе США окололунной станции ожидать не следует.

Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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"Полагаю, что новая станция будет полностью в управлении Соединенных Штатов. Никаких двух Центров управления полетами в Хьюстоне и подмосковном Королёве, как сейчас при работе МКС, уже не потребуется. Безусловно, какие-то подрядные работы у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие страны внесли свой финансовый вклад. Но по сути Deep Space Gateway, даже если и будет объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть на второстепенных ролях", — отметил эксперт.

По мнению Ионина, Соединенные Штаты будут использовать новые космические программы как драйвер для технологического развития страны.

"Точно такую же политику в конце 1950-х годов проводил СССР, когда космические и ядерные проекты стали локомотивом движения вперёд. Плюс для США важно закрепить за собой роль "лидера человечества", стать первыми. Поэтому если какое-то сотрудничество по окололунной станции и будет предложено другим странам, оно будет уже не на равноправных условиях, как на МКС", — заключил эксперт.

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radiozaboy
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