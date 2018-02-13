Ученый рассказал о размерах Челябинского метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Метеорит, упавший в Челябинской области в 2013 году, помог вычислить, сколько теряют метеороиды своего веса при входе в атмосферу, также выяснилось, что до падения он был размером с шестиэтажный дом, сообщил во вторник геолог, автор книги "Метеориты России" Сергей Колисниченко.

Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.

"Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли под углом 18 градусов. Влетает шестиэтажный дом, по пути движения в 100 километрах от земли семь тысяч тонн исчезают в прах, прилетают две тонны. Что произошло? Впервые вычислено, что за секунду полета в атмосфере при такой траектории метеорит теряет до 200 тонн своего вещества. Упади он на две, скажем, секунды раньше, у него был бы совершенно другой вес", — сказал Колисниченко на пресс-конференции в Челябинске.

Он пояснил, что данная цифра никогда не была получена по другим метеоритам, потому что ученым не было известно, сколько входит вещества в атмосферу.

Как сообщил на пресс-конференции доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра, изначально метеороид был размером примерно с шестиэтажный дом, на высотах ниже 45 километров метеороид стал раскалываться на фрагменты, а каждый фрагмент – на еще меньшие фрагменты, поле рассеивания фрагментов в итоге протянулось на 80 километров.

По его словам, впервые ученым было представлено для исследования большое количество наблюдательного материала, в том числе видеорегистраторы, информация со спутников Земли, свидетельства очевидцев, а, самое главное, найденный в озере фрагмент метеорита.