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РИА Наука
РИА Наука

Ученый рассказал о размерах Челябинского метеорита

14:3013.02.2018
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© Фото : Женя ХажейПоследствия падения метеорита в Челябинске, ОАО Челябинский цинковый завод. Архивное фотоПоследствия падения метеорита в Челябинске, ОАО Челябинский цинковый завод. Архивное фото
© Фото : Женя Хажей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Метеорит, упавший в Челябинской области в 2013 году, помог вычислить, сколько теряют метеороиды своего веса при входе в атмосферу, также выяснилось, что до падения он был размером с шестиэтажный дом, сообщил во вторник геолог, автор книги "Метеориты России" Сергей Колисниченко.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
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Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.

"Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли под углом 18 градусов. Влетает шестиэтажный дом, по пути движения в 100 километрах от земли семь тысяч тонн исчезают в прах, прилетают две тонны. Что произошло? Впервые вычислено, что за секунду полета в атмосфере при такой траектории метеорит теряет до 200 тонн своего вещества. Упади он на две, скажем, секунды раньше, у него был бы совершенно другой вес", — сказал Колисниченко на пресс-конференции в Челябинске.

Он пояснил, что данная цифра никогда не была получена по другим метеоритам, потому что ученым не было известно, сколько входит вещества в атмосферу.

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© Фото : пресс-служба МФТИ
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Как сообщил на пресс-конференции доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра, изначально метеороид был размером примерно с шестиэтажный дом, на высотах ниже 45 километров метеороид стал раскалываться на фрагменты, а каждый фрагмент – на еще меньшие фрагменты, поле рассеивания фрагментов в итоге протянулось на 80 километров.

По его словам, впервые ученым было представлено для исследования большое количество наблюдательного материала, в том числе видеорегистраторы, информация со спутников Земли, свидетельства очевидцев, а, самое главное, найденный в озере фрагмент метеорита.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей Иванов
хотя бы одна система на земле или в космосе засекла его перед падением?? 5 лет прошло,так ни разу ничего внятного не сказали по этому поводу
15:11
13.02.2018
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dmitriy32Br
"размером с шестиэтажный дом" У американцев научились ? А ещё ученый !
14:43
13.02.2018
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