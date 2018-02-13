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РИА Наука
РИА Наука

Психологи из США научились предсказывать разводы и измены

01:0013.02.2018
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семьеСсора в семье
© Depositphotos / CandyBoxImages

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Ученые из университета Флориды разработали простой психологический тест, который позволяет достаточно точно предсказать, изменят ли молодожены друг другу в ближайшие четыре года жизни, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

Семейные отношения
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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"Социальные сети и глобальная сеть сделали практически безграничными наши возможности по поиску альтернативных партнеров для ведения личной или семейной жизни. По этой причине нам крайне важно понимать то, что заставляет часть мужчин и женщин противостоять этому соблазну, а других – поддаваться ему", — заявил Джим Макналти (Jim McNulty) из университета Флориды в Таллахасси (США).

Как отмечает Макналти, идея провести подобное исследование появилась у его команды после того, как он обратил внимание на ужасающую статистику по разводам в США – сегодня, по словам психолога, каждая вторая семейная пара распадается через несколько лет брака.

Пытаясь понять, почему это происходит, Макналти и его коллеги собрали группу из трех сотен парней и девушек, недавно ставших супругами, за жизнью которых ученые следили на протяжении последующих 3,5 лет.

За это время часть пар успела распасться, а другие половинки находились в натянутых отношениях из-за измен, что позволило ученым понять, какие биологические и психологические факторы негативно влияют на крепость семейных уз.

Семейные отношения. Архивное фото
© Fotolia / mast3r
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Как оказалось, вероятность их распада зависела от одной неочевидной, но очень простой вещи – того, как сильно привлекали и парней, и девушек симпатичные лица  незнакомых людей. К примеру, молодожены, долго смотревшие на фотографии привлекательных мужчин и женщин, которые им показывали ученые, заметно чаще разрывали свои отношения в последующие годы, чем те семейные пары, которые тратили на эту процедуру чуть меньше времени.

Аналогичные тенденции проявлялись в субъективной оценке красоты незнакомых людей – чем менее красивыми казались эти фотографии молодоженам, тем реже они изменяли друг другу. Даже небольшие различия в реакции как отмечают психологи, очень сильно влияли на силу семейных связей, повышая или понижая вероятность их распада на несколько десятков процентов.

Как подчеркивает Макналти, подобные различия появлялись не по вине самих добровольцев – они являются, по мнению ученых, следствием каких-то биологических различий в работе мозга и других частей тела человека. Иными словами, "сознательно" повысить вероятность измены или распада брака или же уменьшить ее в принципе нельзя.

Семья смотрит телевизор, архивное фото
© Fotolia / apops
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"Люди не всегда понимают, что они делают и зачем они это делают. Подобные процессы не требуют приложения каких-то усилий от человека и являются спонтанными, и на них может влиять биология или какие-то детские комплексы и впечатления", — объясняет психолог.

Несмотря на невозможность исправить эти проблемы, подобные знания, как считает Макналти, могут помочь психологам подбирать правильные стратегии для борьбы с семейными трудностями, которые испытывают их клиенты.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
rmgt1
Бизнес план для западных стран:
1. Собрать группу людей и назваться учеными.
2. Начать исследование какой то типичной бытовой ситуации или элементарного правила. Получить под это финансирование.
3. Собрать огромное количество подопытных людей и на протяжении многих лет сравнивать их по всем возможным параметрам.
4. Как только найдется совпадение в чем либо, громко заявить о новом научном открытии. Получить деньги.
5. Перейти к следующему "исследованию".
01:56
13.02.2018
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